Şirket, operasyonel kârlılıkta (FAVÖK) devasa bir sıçrama yaparken, bilançonun ardından aracı kurumlardan %89’a varan prim potansiyelli hedef fiyatlar geldi.

"735,6 MİLYON TL NET DÖNEM ZARARI"

Verilere göre ŞOK Marketler’in 2026/3 dönemindeki performansı dikkat çekici bir tablo çizdi. Satışlar %7 artışla 76,31 milyar TL'ye, brüt kâr ise %10 artışla 15,16 milyar TL'ye yükseldi.

Bilançonun en çarpıcı kalemi ise operasyonel patlama oldu; şirketin FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %1.024 artarak 456,4 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış ve operasyonel kâr artışına rağmen şirket bu çeyrekte 735,6 milyon TL net dönem zararı açıklarken, finansal disiplin tarafında net borç kalemini %38 azaltarak 3,48 milyar TL'ye çekmeyi başardı.

ARACI KURUMLARDAN GÜÇLÜ "AL" MESAJI

Bilanço sonrası yayımlanan raporlarda aracı kurumların SOKM payları için beklentileri oldukça yüksek seyretti.

İş Yatırım, 98,19 TL hedef fiyat ve %89 prim potansiyeliyle en iyimser beklentiyi paylaşan kurum olurken, Halk Yatırım 88,40 TL, Gedik Yatırım ise 88,00 TL hedef fiyatla "endeks üstü getiri" öngörüsünde bulundu.

Yapı Kredi Yatırım hisse için 84,00 TL hedef belirlerken, Deniz Yatırım 80,00 TL seviyesini işaret etti. Alnus Yatırım hedef fiyatını 79,60 TL’ye revize etmesine rağmen "al" tavsiyesini korurken, Ak Yatırım 78,00 TL hedef fiyatla listeye dahil oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.