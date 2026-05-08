Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34 seviyelerinde seyrediyor.

Günlük bazda yabancı payı değişimlerine bakıldığında, üç hisse rakiplerinden pozitif ayrıştı. Yabancı oranını en çok artıran hisseler şunlar oldu:

• NETCD: +2,63 bps

• DOFRB: +2,32 bps

• TRILC: +2,23 bps

Öte yandan, BORLS (-7,74 bps), EFOR (-4,55 bps) ve TATEN (-2,95 bps) günlük bazda yabancı çıkışının en yoğun yaşandığı kağıtlar olarak kayıtlara geçti.

10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR

10 gündür yabancı payının her gün arttığı 5 hisse, yatırımcıların radarına girdi:

• DUNYH

• GUNDG

• ICBCT

• INVEO

• LYDHO

KAÇIŞIN SÜRDÜĞÜ HİSSELER: 10 GÜNLÜK NEGATİF SERİ

Artış serisinin aksine, bazı dev isimlerde yabancı payı erimeye devam ediyor. AKBNK, AGYO, BALSU, GLCVY ve KIMMR hisselerinde yabancı oranı 10 gündür aralıksız düşüş gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.