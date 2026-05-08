Borsa İstanbul’da toplam yabancı payı hafif bir yükselişle yüzde 34,85 seviyesine ulaşırken, bazı hisselerdeki sürekli artış serisi sürüyor.
Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34 seviyelerinde seyrediyor.
Günlük bazda yabancı payı değişimlerine bakıldığında, üç hisse rakiplerinden pozitif ayrıştı. Yabancı oranını en çok artıran hisseler şunlar oldu:
• NETCD: +2,63 bps
• DOFRB: +2,32 bps
• TRILC: +2,23 bps
Öte yandan, BORLS (-7,74 bps), EFOR (-4,55 bps) ve TATEN (-2,95 bps) günlük bazda yabancı çıkışının en yoğun yaşandığı kağıtlar olarak kayıtlara geçti.
10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR
10 gündür yabancı payının her gün arttığı 5 hisse, yatırımcıların radarına girdi:
• DUNYH
• GUNDG
• ICBCT
• INVEO
• LYDHO
KAÇIŞIN SÜRDÜĞÜ HİSSELER: 10 GÜNLÜK NEGATİF SERİ
Artış serisinin aksine, bazı dev isimlerde yabancı payı erimeye devam ediyor. AKBNK, AGYO, BALSU, GLCVY ve KIMMR hisselerinde yabancı oranı 10 gündür aralıksız düşüş gösteriyor.
