Borsa İstanbul’da toplam yabancı payı hafif bir yükselişle yüzde 34,85 seviyesine ulaşırken, bazı hisselerdeki sürekli artış serisi sürüyor.

Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34 seviyelerinde seyrediyor.

Günlük bazda yabancı payı değişimlerine bakıldığında, üç hisse rakiplerinden pozitif ayrıştı. Yabancı oranını en çok artıran hisseler şunlar oldu:

NETCD: +2,63 bps
DOFRB: +2,32 bps
• TRILC: +2,23 bps

Öte yandan, BORLS (-7,74 bps), EFOR (-4,55 bps) ve TATEN (-2,95 bps) günlük bazda yabancı çıkışının en yoğun yaşandığı kağıtlar olarak kayıtlara geçti.

Yabancı yatırımcının 10 gündür en çok aldığı ve sattığı hisseler, Görsel 1

10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR

10 gündür yabancı payının her gün arttığı 5 hisse, yatırımcıların radarına girdi:

• DUNYH
• GUNDG
• ICBCT
• INVEO
• LYDHO

Yabancı yatırımcının 10 gündür en çok aldığı ve sattığı hisseler, Görsel 2

KAÇIŞIN SÜRDÜĞÜ HİSSELER: 10 GÜNLÜK NEGATİF SERİ

Artış serisinin aksine, bazı dev isimlerde yabancı payı erimeye devam ediyor. AKBNK, AGYO, BALSU, GLCVY ve KIMMR hisselerinde yabancı oranı 10 gündür aralıksız düşüş gösteriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 3.46 14.850.418.801,61 % 3.9 12:03
THYAO 309.25 4.857.154.770,50 % -1.04 12:03
ASTOR 319 3.388.336.029,25 % -0.55 12:03
ASELS 429 3.185.589.386,25 % 0.23 12:03
TRILC 3.82 3.064.688.134,32 % -5.68 12:03
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

