Şirketin satış gelirleri yatay seyrini korurken, net dönem kârı kaleminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla büyük bir değişim gözlendi.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli verilere göre bilançonun öne çıkan detayları:

GELİR TABLOSU PERFORMANSI

Şirketin operasyonel kalemlerinde brüt kâr artışı dikkat çekerken, net kâr tarafında zarar açıklandı:

Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 2,74 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %9 artış göstererek 1,04 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: -115,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 2,01 milyar TL kâr açıklayan şirket, 2026'nın ilk üç ayında -923,9 milyon TL net dönem zararı bildirdi.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISI

Eczacıbaşı İlaç'ın varlık ve borç yapısındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Dönen Varlıklar: %12 azalışla 9,38 milyar TL'ye geriledi.

Duran Varlıklar: %1 artışla 72,43 milyar TL seviyesine ulaştı.

Toplam Varlıklar: %1'lik sınırlı bir azalışla 81,82 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: %1 düşüşle 66,24 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Borç: Şirket -154,7 milyon TL ile net nakit pozisyonunu korumaya devam etti.

