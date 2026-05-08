Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin özet finansal raporunu paylaştı.

Şirketin satış gelirleri yatay seyrini korurken, net dönem kârı kaleminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla büyük bir değişim gözlendi.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli verilere göre bilançonun öne çıkan detayları:

GELİR TABLOSU PERFORMANSI

Şirketin operasyonel kalemlerinde brüt kâr artışı dikkat çekerken, net kâr tarafında zarar açıklandı:

Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 2,74 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %9 artış göstererek 1,04 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: -115,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 2,01 milyar TL kâr açıklayan şirket, 2026'nın ilk üç ayında -923,9 milyon TL net dönem zararı bildirdi.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISI

Eczacıbaşı İlaç'ın varlık ve borç yapısındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Dönen Varlıklar: %12 azalışla 9,38 milyar TL'ye geriledi.

Duran Varlıklar: %1 artışla 72,43 milyar TL seviyesine ulaştı.

Toplam Varlıklar: %1'lik sınırlı bir azalışla 81,82 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: %1 düşüşle 66,24 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Borç: Şirket -154,7 milyon TL ile net nakit pozisyonunu korumaya devam etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

