Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Altınay Savunma, 2025 yılı faaliyetleri sonucunda:

• TFRS verilerine göre: 163.432.188 TL,

• V.U.K. kayıtlarına göre: 326.433.658 TL net dönem kârı elde etti.

Şirket, elde edilen kârın finansal yapıyı güçlendirmek ve yeni yatırımları finanse etmek amacıyla bünyede tutulacağını açıkladı.

Yönetim kurulu, şirketin nakit akışlarını optimize etmek ve finansal yapısını güçlendirmek adına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılmasını kararlaştırdı.

Bu karar doğrultusunda 2026 yılında temettü dağıtılmaması önerisi, yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak.

PİYASA PERFORMANSI: HAFTALIK VE AYLIK GRAFİK POZİTİF

Temettü kararının açıklandığı işlem gününde ALTNY hisseleri dengeli ve yukarı yönlü bir seyir izliyor. Saat 12.31 verilerine göre hisse performansı şu şekilde şekillendi:

• Güncel Fiyat: 18,15 TL seviyesinde işlem gören hisse, günlük yüzde 2.48 değer kazandı.

• Hacim Gelişmeleri: Gün içinde yaklaşık 189.2 milyon TL işlem hacmine ulaşılırken, 10.5 milyon lot el değiştirdi.

• Orta Vadeli Görünüm: Yıllık bazda hafif bir kayıp (yüzde -0.52) gözlense de hisse son bir haftada yüzde 11.99, son bir ayda ise yüzde 19.29 oranında güçlü bir toparlanma sergiledi.

KRİTİK SEVİYELER

Hissede yıllık en düşük seviye olan 14,21 TL'den gelen alımların, fiyatı yıllık zirve olan 18,77 TL sınırına yaklaştırdığı görülüyor.

Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile alınan kâr dağıtmama kararı, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında resmileşecek.

