Şirket, hem TFRS standartlarına hem de yasal kayıtlara göre zarar oluşması nedeniyle ortaklarına kâr payı dağıtmayacağını açıkladı.

ZARAR TABLOSU NETLEŞTİ

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki kayıtları, 2025 yılı için dönem zararına işaret etti:

• TMS/TFRS Standartlarına Göre: 53.818.021 TL "Net Dönem Zararı" kaydedildi.

• VUK Kayıtlarına Göre: 5.282.488,69 TL "Net Dönem Zararı" hesaplandı.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRİLDİ

Yönetim Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde aldığı tavsiye kararı, 8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunuldu. Alınan kararların detayları şu şekildedir:

• Kâr Dağıtımı Yapılmayacak: Dağıtılabilir dönem kârı mevcut olmadığından, 2025 hesap dönemine ilişkin herhangi bir temettü ödemesi yapılmayacak.

• Oybirliği İle Karar Verildi: Söz konusu kararın Genel Kurul'da paylaşılması ve kamuya açıklanması hususunda katılanların oybirliği sağlandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.