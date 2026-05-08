Otomotiv dünyasında deprem etkisi yaratan bir ayrılık kararı geldi. Autoliv, 40 yılı aşkın süredir devam ettirdiği Türkiye operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin çekilme planındaki "dolar/TL" öngörüsü ise ekonomi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

2.200’E YAKIN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

1984 yılından bu yana Türkiye'de üretim yapan ve direksiyon simidi, hava yastığı, emniyet kemeri gibi hayati güvenlik bileşenleri üreten Autoliv, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki kapasite fazlasını eritmek için düğmeye bastı.

Şirketten yapılan açıklamada, otomotiv sektöründeki yapısal dönüşüm nedeniyle Türkiye'deki fabrikaların kademeli olarak kapatılacağı ve üretimin bölgedeki diğer tesislere kaydırılacağı belirtildi.

Autoliv’in Türkiye’den çekilme kararından etkilenecek çalışan sayısı yaklaşık 2.200 kişi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Operasyonların 2028 yılının ilk yarısında tamamen durdurulması hedefleniyor.

BİLANÇODA 53 TL’LİK DOLAR KURU DETAYI

Haberin en çarpıcı noktası, dev şirketin yeniden yapılandırma maliyetlerini hesaplarken kullandığı döviz kuru oldu.

Autoliv, Türkiye’den çıkış maliyetlerini hesaplarken dolar/TL kurunu 53 TL seviyesinde baz aldığını açıkladı.

Şirket, bu operasyonel geri çekilmenin faturasını şu şekilde öngörüyor:

• Toplam Gider: 142 milyon dolar.

• Nakit Çıkışı: 129 milyon dolar (Ağırlıklı olarak kıdem tazminatları ve çalışanları tutma maliyetleri).

Giderlerin büyük bir kısmının 2026 yılının ikinci çeyreğinde bilançoya yansıması bekleniyor.

NEDEN GİDİYORLAR?

70 yıllık geçmişiyle 27 ülkede dev bir ağa sahip olan Autoliv, bu kararının arkasında yatan temel sebebin "pazar dinamiklerindeki değişim" ve "üretim ağında optimizasyon ihtiyacı" olduğunu vurguladı.

EMEA bölgesindeki mevcut kapasitenin, gelecekteki talep beklentilerinin üzerinde kalması, Türkiye gibi önemli bir üretim merkezinden vazgeçilmesine neden oldu.