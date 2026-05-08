Bank of America (BofA), nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

Ekonomist Hande Küçük imzasıyla 8 Mayıs tarihinde yayımlanan değerlendirmede, enflasyon baskılarının genele yayıldığına ve temel eğilimde yukarı yönlü hareketin sürdüğüne dikkat çekildi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Raporda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 30’a çıkarıldığı belirtildi.

Buna karşın Bank of America, 2026 yılı için Brent petrol fiyatı beklentisini varil başına 93 dolar seviyesinde korudu.

"MEVCUT SIKI DURUŞ KORUNACAK"

BofA değerlendirmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit bırakması ve kullanılan nötr dilin yeni bir faiz artışı ihtimalini zayıflattığı ifade edildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Analizde, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Komisyonu'nda yaptığı sunumda enerji fiyatlarından kaynaklanan baskıların süreceğine işaret ettiği ancak yeni bir sıkılaşmadan ziyade "Mevcut sıkı duruşun korunacağı" yönünde mesaj verdiği aktarıldı.

TLREF İÇİN YÜZDE 40 BEKLENTİSİ

Rapora göre TCMB, mart ayının başından bu yana efektif fonlama oranı olan TLREF'i, likidite araçları aracılığıyla faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinde tutmayı sürdürüyor.

Bu uygulamanın eylül ayına kadar devam edebileceği belirtilirken, bir hafta vadeli repo faizinde bu süreçte değişiklik beklenmediği kaydedildi.

ENFLASYONUN MAYISTA PİK YAPMASINI BEKLİYOR

Bank of America, enflasyonun mayıs ayında yaklaşık yüzde 33 ile zirve yapacağını, ardından ağustos ayına kadar kademeli olarak yüzde 31 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

EYLÜL SONRASI GEVŞEME SİNYALİ

Kurumun analizinde, enflasyon görünümünün beklentilere paralel ilerlemesi halinde eylül ayından itibaren haftalık repo fonlamasının yeniden devreye alınabileceği ifade edildi.

Bu süreçte TLREF tarafında yaklaşık 300 baz puanlık bir gevşeme yaşanabileceği belirtildi.

Öte yandan raporda, faizlerde normalleşme sürecinin yalnızca enflasyona bağlı olmayacağı vurgulandı.

TCMB’nin kur istikrarına verdiği önemin sürdüğü belirtilirken, jeopolitik gelişmeler ve rezerv görünümünün belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi.

Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı kaynaklı olası aksaklıkların enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ise aşağı yönlü risk faktörü olduğu kaydedildi.

TLREF NEDİR?

TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı), Türk Lirası cinsinden finansal ürünlerin fiyatlandırılmasında baz alınan, Borsa İstanbul tarafından günlük olarak yayımlanan şeffaf bir gösterge faizidir.

TLREF ŞUAN NE KADAR?

8 Mayıs 2026 itibarıyla TLREF oranı %39,99 seviyesinde seyretmektedir.