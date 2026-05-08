Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile site yönetimleri ve aidat uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenleme kapsamında yöneticilerin görevleri, aidat ve avans toplama süreçleri ile işletme projelerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

AİDAT ARTIŞLARINDA KAT MALİKLERİNİN ONAYI GEREKECEK

Yeni düzenlemeye göre yöneticinin toplayacağı avans miktarı, kat malikleri kurulunun onayına bağlı olacak.

İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda kabul edilecek.

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi bulunmaması halinde yönetici, en geç 3 ay içinde geçici işletme projesi hazırlayacak.

Hazırlanan proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümü kullanan kişilere imza karşılığında ya da taahhütlü mektupla bildirilecek.

Geçici işletme projesinin en geç 3 ay içinde genel kurulda aynen veya değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin karar alınacak.

AVANS TUTARLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Kanunda, mevcut işletme projesi bulunması halinde geçici işletme projesinde yer alacak bedelin nasıl hesaplanacağı da düzenlendi.

Buna göre yeni bedel, yürürlükteki işletme projesi tutarı esas alınarak, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranını aşmayacak şekilde belirlenecek ve kat malikleri kuruluna sunulacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YENİ ŞART

Yeni düzenlemeyle yönetim planının değiştirilmesine ilişkin şartlar da yeniden belirlendi.

Buna göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının üçte ikisinin oyu gerekecek.

Kanuna aykırı yönetim planı hükümleri ise uygulanmayacak.

YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ YENİDEN TANIMLANDI

Düzenlemeye göre yöneticiler; ana gayrimenkulün korunması, bakım, onarım ve temizlik işleri ile asansör, kalorifer, sıcak-soğuk hava sistemleri ve sigorta giderleri için gerekli avansların toplanmasından sorumlu olacak.

Yönetim planında farklı bir tarih belirtilmemişse avans toplama işlemleri her takvim yılının ilk ayında yapılacak.

Yeni düzenleme ile birlikte site aidatlarında “keyfi zam” döneminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin temel amacı, site yönetim şirketleri veya yöneticilerin kat maliklerine danışmadan yaptığı yüksek oranlı aidat artışlarını sınırlandırmak olarak öne çıkıyor.