ABD’de piyasaların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi nisan ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi artarak 65 bin seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.

Bir önceki ayda 185 bin kişi artış gösteren istihdam verisi, mart ayına göre yavaşlama kaydetse de iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret etti.

ABD’de işsizlik oranı nisan ayında değişim göstermeyerek yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Veri piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Daha geniş tanımlı işsizlik oranı olarak izlenen U6 verisi ise yüzde 8,0’den yüzde 8,2’ye yükseldi.

ÜCRET ARTIŞI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Enflasyon göstergeleri açısından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar, aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Böylece yüzde 0,3 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kalındı.

Ücretlerdeki yıllık artış ise yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

Ortalama haftalık çalışma saati de 34,3 seviyesinde gerçekleşerek 34,2 olan beklentinin hafif üzerinde geldi.

KAMU İSTİHDAMINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sektörel verilere göre tarım dışı özel sektör istihdamı nisan ayında 123 bin kişi arttı. Buna karşılık imalat sektöründe 2 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Kamu istihdamı ise aynı dönemde 8 bin kişi geriledi.

İşgücüne katılım oranı yüzde 61,8 olarak açıklandı.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Verinin ardından piyasalarda dalgalı fiyat hareketleri görüldü.

Altın fiyatları veri sonrası yükselişe geçerken, gram altın 4.703 TL seviyesinden 4.729 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar endeksi ise 97,9 seviyesinden 97,76’ya geriledi.

Bitcoin fiyatı da verinin açıklandığı ilk dakikalarda 80.500 dolar ile 80.200 dolar aralığında dalgalandıktan sonra 80 bin dolar seviyesine çekildi.