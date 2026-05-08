Şirket, satış gelirlerindeki düşüşe rağmen brüt kâr ve FAVÖK kalemlerinde sergilediği güçlü büyüme ile dikkat çekti.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli Fintables verilerine göre bilançonun öne çıkan detayları:

GELİR TABLOSU: BRÜT KÂRDA %42 ARTIŞ

Kardemir'in operasyonel verimliliği, kârlılık rakamlarına pozitif yansıdı:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %18 azalarak 15,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: Satışlardaki düşüşe rağmen %42 artışla 1,32 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: Şirketin operasyonel kârlılığı %35 artarak 1,96 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 1,93 milyar TL zarar açıklayan şirket, bu dönemi 24,5 milyon TL net kâr ile tamamladı.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: %210'luk rekor artışla 543,8 milyon TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO: NET BORÇTA %43 İYİLEŞME

Şirketin mali yapısındaki en güçlü değişim borç kaleminde gözlendi:

Net Borç: Şirket, net borcunu %43 oranında azaltarak 3,64 milyar TL seviyesine çekti.

Dönen Varlıklar: %4 artışla 41,79 milyar TL'ye ulaştı.

Toplam Varlıklar: %1 artışla 141,19 milyar TL olarak açıklandı.

Özkaynaklar: Yatay seyrini koruyarak 93,41 milyar TL seviyesinde kaldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.