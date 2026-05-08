İstanbul’da milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu ulaşım ücretleri 2026 yılı için 16 şubat tarihinde yeniden düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UKOME tarafından alınan şubat ayı kararı doğrultusunda toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen yeni toplu ulaşım tarifesi kapsamında İstanbul’da uygulanacak 2026 ulaşım ücretleri netleşti. UKOME kararı doğrultusunda metro, metrobüs, Marmaray, otobüs, vapur, minibüs ve taksi tarifeleri güncellendi.

16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte İstanbulkart abonman ücretleri, metrobüs fiyatları ve Marmaray tarifeleri yeniden düzenlendi.

İSTANBULKART TAM BİLET VE ABONMAN NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme kapsamında İstanbulkart kullanıcılarını doğrudan etkileyen abonman ve tek geçiş ücretleri güncellendi. Özellikle günlük ulaşımda metro, otobüs ve metrobüs kullanan vatandaşların bütçesinde önemli değişiklikler oluşacak.

2026 güncel istanbulkart abonman ücretleri

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tam bilet fiyatı ise 42 TL'ye olurken; öğrenci bileti 20,50 TL.

METROBÜS ÜCRETLERİ 2026 TARİFESİ

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma sistemlerinden biri olan metrobüste de fiyatlar şu şekilde;

Önceki tarifeye göre metrobüs ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış gerçekleşti.

MARMARAY ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR OLDU?

Marmaray hattında ise zam oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze-Halkalı hattında uzun mesafe ücretleri şöyle;

GAYRETTEPE–İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI ÜCRETLERİ

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı için de yeni ücret tarifesi açıklandı.

VAPUR VE DENİZ ULAŞIMI ÜCRETLERİ ARTTI

Şehir Hatları seferlerinde de yeni ücret tarifesi uygulanacak.

2026 deniz ulaşımı fiyatları;

2026 TAKSİ ÜCRETLERİ

İstanbul’da taksi kullanacak vatandaşlar için yeni tarifeler şöyle oldu:

Kısa mesafe taksi ücreti ise İstanbul'da 210 TL.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2026

İstanbul’daki minibüs ücretlerinde de yeni fiyatlar uygulanacak.

TEK GEÇİŞLİK VE ÇOKLU BİLET FİYATLARI

Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında da fiyat artışı gerçekleşti.

OKUL SERVİSİ VE PERSONEL SERVİSİ ÜCRETLERİ

16 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren zam kararıyla birlikte okul servisleri ve personel taşımacılığı ücretleri de yükseldi.