TÜİK verilerine göre nisanda beklentileri aşan enflasyon karşısında yatırımcısını koruyan tek yatırım aracı borsa olurken, altın ve döviz kayıp yaşattı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Nisan ayında enflasyon beklentileri aşarken, yatırımcıyı enflasyona karşı ezdirmeyen tek adres Borsa İstanbul oldu. Altın ve dolar ise yatırımcısına kaybettirdi.

NİSAN AYININ YILDIZI: BIST 100 ENDEKSİ

Nisan ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) aylık yüzde 4,18 artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarında, reel kazanç sağlayan tek büyük enstrüman borsa oldu.

BIST 100 Endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 3,04 oranında net reel getiri sağladı. Üretici fiyatlarına (Yİ-ÜFE) göre bakıldığında ise bu getiri yüzde 4,05 olarak hesaplandı.

DÖVİZ VE ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Borsanın aksine, geleneksel güvenli limanlarda nisan ayı "kayıp" ayı olarak kayıtlara geçti. Enflasyondan arındırıldığında (TÜFE bazlı), yatırım araçları yatırımcısına şu oranlarda kaybettirdi:

• Külçe Altın: -Yüzde 7,76
• Amerikan Doları: -Yüzde 2,75
• DİBS (Devlet Borçlanma Senetleri): -Yüzde 2,55
• Euro: -Yüzde 1,69
• Mevduat Faizi (Brüt): -Yüzde 1,05

KISA VADEDE BORSA, UZUN VADEDE ALTIN

TÜİK verileri, yatırım süresi uzadıkça şampiyonun değiştiğini ortaya koyuyor:

Son 6 aylık verilere bakıldığında, borsa rakipsizliğini koruyor. BIST 100, son 6 ayda TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,71 reel getiri sunarken; aynı dönemde dolar yatırımcısına yüzde 8,25 kaybettirdi.

YILLIK BAZDA LİDER DEĞİŞTİ: KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Yıllık bazda değerlendirme yapıldığında ise tablo tamamen değişiyor. Son bir yılın reel getiri şampiyonu külçe altın oldu.

Altın, TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda yatırımcısına yüzde 28,41 gibi devasa bir reel kazanç sağladı. Yıllık bazda borsanın reel getirisi ise yüzde 12,53 seviyesinde kaldı.

Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,37 olarak gerçekleştiği ortamda, mevduat faizinin reel bazda sadece yüzde 0,31 kazandırabilmesi dikkat çekti.

Euro ve dolar ise yıllık bazda enflasyonun altında kalarak yatırımcısının alım gücünü düşürdü.

Kısa vadeli dalgalanmalarda Borsa İstanbul enflasyondan koruyan en güçlü kalkan olurken, bir yıllık sabrın ödülünü altın yatırımcısı aldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

