SPK, borsa İstanbul’da şeffaflığı bozmaya yönelik girişimlere karşı düğmeye bastı.

Yürütülen incelemeler sonucunda, sosyal medya paylaşımları ve şüpheli işlemler aracılığıyla piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen çok sayıda isim hakkında ağır yaptırımlar kararlaştırıldı.

AZTEK PAYLARINDA 12 İSME 2 YIL MEN

SPK'nın son haftalık bülteninde öne çıkan en kritik başlık, Aztek Teknoloji (AZTEK) hisseleri üzerindeki incelemeler oldu.

Hem borsa işlemlerini hem de sosyal medyadaki manipülatif paylaşımları mercek altına alan Kurul, 6362 sayılı SPK Kanunu uyarınca tam 12 kişi hakkında borsalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı getirdi.

Yasaklı Listesi: Ali Emir Tarçın, Arif İsmet Yurtbay, Canan Tarçın, Elvan Yurtbay, Fatma Karabulut Yurtbay, Gökhan Tarçın, Hamza Küpeli, Hayri Taşdelen, Hikmet Yurtbay, Mehmet Ersin Hatır, Murat Gökçe, Nuri Güney.

AVOD HİSSELERİNDE KAP VE İŞLEM USULSÜZLÜĞÜ

Sadece sosyal medya değil, şirket açıklamaları üzerinden yapılan yanıltıcı hamleler de SPK’nın radarına takıldı.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda paylarındaki işlemler ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalar gerekçesiyle Burak Kızak ve Nazım Torbaoğlu'na 2 yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulandı.

5 KİŞİYE MAHSUP KARARI: YASAKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Muhtelif pay piyasalarında suç işlediği belirlenen 5 isim hakkında da 2 yıllık yasak kararı çıktı.

Ancak Kurul, daha önce (01.08.2023) alınan 6 aylık yasak kararlarını yeni cezadan düşerek mahsup yoluna gitti. Bu kapsamda; Muhammed Sermed Başaran, Selami Demir, Sami Demir, Edanur Demir Işık ve Mehmet Akif Küçük listenin yeni ceza alan isimleri oldu.

SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİ SİLİNECEK

SPK, sadece işlem yasağıyla kalmadı; piyasa dolandırıcılığına zemin hazırlayan dijital ayak izlerini de hedef aldı.

Onur Şafak, Sema Şafak, Şeyma Yurtbay ve Veysel Yaşar Beran ile bağlantılı sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) resmi bildirim yapıldı.