Kurulun yayınladığı son bültende; pay satış kurallarını ihlal eden iş insanlarından, yasaklı müşteriye göz yuman aracı kurumlara ve sosyal medya manipülatörlerine kadar geniş bir yelpazede yaptırım uygulandı.

GLOBAL YATIRIM ORTAĞINA 26.6 MİLYON TL’LİK CEZA

Haftanın en dikkat çeken yaptırımı, Global Yatırım Holding AŞ ortağı Mehmet Kutman’a geldi.

Kutman’ın, yasal prosedür olan "pay satış bilgi formu" hazırlatmadan ve Kurul onayı almadan borsada satış yapması pahalıya patladı. SPK, bu usulsüzlük nedeniyle Kutman’a tam 26.634.894,21 TL idari para cezası kesti.

KURUMLAR VE YÖNETİCİLER DE RADARDA

Denetim ağını genişleten SPK, sadece şahısları değil, finansal kuruluşları da affetmedi:

• ALB Yatırım (Yeni unvanı Pusula Yatırım): Hakkında işlem yasağı bulunan bir müşterinin rüçhan hakkı kupon satış bedellerini bloke etmediği tespit edilen şirkete 354.803,96 TL ceza verildi.

• Prime Portföy ve Yanıltıcı Bilgi: Banka kredilerini şirket ihtiyaçları dışında kullandığı belirlenen Prime Portföy Yönetimi AŞ ile Kurul’a gerçeğe aykırı bilgi verdiği saptanan eski Genel Müdür Hasan Alakuş, ayrı ayrı 246.511,47 TL para cezasına çarptırıldı.

23 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, piyasa dolandırıcılığı şüphesi uyandıran işlemler için yargı sürecini başlattı.

AZTEK ve AVOD paylarındaki şüpheli işlemler ve yanıltıcı KAP açıklamaları nedeniyle aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu toplam 23 isim hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İZİNSİZ FOREKS SİTELERİNE VE HESAP KİRALAYANLARA YASAL İŞLEM

Sermaye piyasalarını koruma altına alan kurul, yasa dışı faaliyet yürüten platformlara da savaş açtı:

• Kaçak Platformlar: "Diamondfx", "Maldofx" ve "Pays Capital" uzantılı sitelerin yöneticileri hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütmekten yasal işlem başlatıldı.

• Hesap Kullandıranlara Takip: Şirket hesaplarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran Hasan Arlı ve belirli telefon hatları üzerinden suça aracılık eden şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında suç duyurusu yapıldı.