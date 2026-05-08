Google Haberler

Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM), nakit temettü ödemesini bugün gerçekleştiriyor. Ödemeyle birlikte hisse fiyatında teknik düzeltme yapıldı.

Kalekim (KLKIM), kâr paylaşım stratejisi doğrultusunda 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla ortaklarına nakit temettü dağıtıyor.

Şirket, ortaklarına pay başına brüt 0,6521739 TL ödeme yapacak. Temettü ödemeleri, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına yasal süreçler dahilinde yansıtılacak.

Borsa İstanbul A.Ş., temettü ödemesi nedeniyle hisse senedinin piyasa değerindeki değişimi dengelemek adına fiyat düzeltmesine gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Kalekim hisseleri için yeni güne başlangıç fiyatı belirlendi:

"KLKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6521739 TL. Bölünme sonrası teorik fiyat: 35,888 TL"

(Not: Belirlenen teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamış halidir.)

Yüzde 990,9 bedelsiz sonrası A1YEN fiyatında düzeltme Yüzde 990,9 bedelsiz sonrası A1YEN fiyatında düzeltme

Kalekim’de (KLKIM) temettü günü fiyat düzeltmesi geldi, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TEMETTÜ SONRASI PİYASA BEKLENTİSİ

Temettü dağıtımı sonrası hisse fiyatının teknik olarak brüt temettü miktarı kadar düşmesi, borsa işleyişinin rutin bir parçasıdır.

Yatırımcılar nakit ödemelerini alırken, hisse senedi de düzeltilmiş olan 35,888 TL seviyesinden seans açılışını gerçekleştirecek.

Kısa Özet:

• Hisse: Kalekim (KLKIM)
• Ödeme Tipi: Nakit temettü
• Brüt Tutar: 0,6521 TL
• Düzeltilmiş Fiyat: 35,888 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hektaş’ta (HEKTS) tavan serisi sürüyorHektaş’ta (HEKTS) tavan serisi sürüyor
ABD'li iki dev bankada yol ayrımı: Altın mı Bitcoin mi?ABD'li iki dev bankada yol ayrımı: Altın mı Bitcoin mi?

Google Haberler