Kalekim (KLKIM), kâr paylaşım stratejisi doğrultusunda 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla ortaklarına nakit temettü dağıtıyor.

Şirket, ortaklarına pay başına brüt 0,6521739 TL ödeme yapacak. Temettü ödemeleri, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına yasal süreçler dahilinde yansıtılacak.

Borsa İstanbul A.Ş., temettü ödemesi nedeniyle hisse senedinin piyasa değerindeki değişimi dengelemek adına fiyat düzeltmesine gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Kalekim hisseleri için yeni güne başlangıç fiyatı belirlendi:

"KLKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6521739 TL. Bölünme sonrası teorik fiyat: 35,888 TL"

(Not: Belirlenen teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamış halidir.)

TEMETTÜ SONRASI PİYASA BEKLENTİSİ

Temettü dağıtımı sonrası hisse fiyatının teknik olarak brüt temettü miktarı kadar düşmesi, borsa işleyişinin rutin bir parçasıdır.

Yatırımcılar nakit ödemelerini alırken, hisse senedi de düzeltilmiş olan 35,888 TL seviyesinden seans açılışını gerçekleştirecek.

Kısa Özet:



• Hisse: Kalekim (KLKIM)

• Ödeme Tipi: Nakit temettü

• Brüt Tutar: 0,6521 TL

• Düzeltilmiş Fiyat: 35,888 TL