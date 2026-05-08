Bank of America Corporation, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) paylarında gerçekleştirdiği kapsamlı işlemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

7 Mayıs 2026 tarihinde yapılan işlemler sonucunda kurumun şirketteki payı kritik eşiğin altına indi.

İŞLEMİN DETAYLARI VE FİYAT ARALIĞI

Bank of America iştiraki Merrill Lynch tarafından pay başına 3,46 - 3,50 TL fiyat aralığından gerçekleştirilen işlemlerin dökümü şu şekildedir:

• Toplam Alış: 28.910.820 adet

• Toplam Satış: 45.352.976 adet

• Net Satış: 16.442.156 adet

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

Gerçekleşen bu yüklü satış işlemiyle birlikte Bank of America’nın Alves Kablo sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı belirgin bir şekilde düştü:

• Gün Başı Pay Oranı: %5,951

• Gün Sonu Pay Oranı: %4,924

Bu işlemle birlikte kurumun Alves Kablo'daki ortaklık payı ve oy hakları oranı %5 yasal sınırının altına gerilemiş oldu. Bildirim, Bank of America Corporation adına Başkan Yardımcısı (Vice President) James Todd tarafından imzalanarak kamuoyuna duyuruldu.

ALVES HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

BofA tarafından gerçekleştirilen satış işlemi sonrası ALVES hisselerine göz attığımızda TSI 14.51 itibarıyla yüzde 1,16’lık düşüş görüldü. Hisseler 3.42 TL’den işlem gördü.

