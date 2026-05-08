Şirket, hem TFRS hem de yasal kayıtlarda oluşan dönem zararı nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı.

ZARAR RAKAMLARI NETLEŞTİ

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında incelenen finansal tablolara göre ortaya çıkan zarar tablosu şu şekildedir:

• TFRS Finansal Tablolarına Göre: 730.196.565 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştu.

• Vergi Usul Kanunu (VUK) Kayıtlarına Göre: 2.758.900.490,55 TL tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandı.

KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, her iki finansal tabloda da dönem zararı bulunması nedeniyle şu kararlar alındı:

• 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacak.

• Yönetim Kurulu’nun bu önerisi, yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacak.

KONTR hisseleri yazım sırasında yüzde 2,94'lük yükselişle 10,52 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.