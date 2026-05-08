Genel Kurul’da onaylanan karara göre, şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

ÖDEME DETAYLARI VE TARİH

YAPRK Genel Kurulu'nda kabul edilen temettü planına göre ödeme takvimi ve miktarları şu şekildedir:

Hak Kullanım Tarihi: 10 Haziran 2026

Brüt Kar Payı: Hisse başına 0,025 TL

Net Kar Payı: Hisse başına 0,02125 TL

