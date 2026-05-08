SPK, Ekinciler Demir ve Çelik’in halka arz başvurusunu onayladı. Halka arzda paylar 45 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/29 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

Şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemi kullanılacak.

HALKA ARZDA 45 TL SABİT FİYAT UYGULANACAK

Ekinciler Demir ve Çelik'in mevcut 280 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, halka arz kapsamında 40 milyon TL artırılarak 320 milyon TL'ye yükseltilecek.

Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortaklara ait 12 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak.

Şirket paylarının 45,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara arz edileceği açıklandı.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,34 milyar TL olması bekleniyor.

ORTAK SATIŞ DETAYLARI BELLİ OLDU

Halka arz kapsamında Ekinciler Holding'e ait 3.339.977 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Ayrıca Faruk Ekinci, Namık Kemal Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci, Sıdıka Baytan ve Neziha Ekinci'ye ait 1.236.793'er TL nominal değerli payların da halka arza konu olacağı belirtildi.

İlker Eker, İlkay Eker ve Soner Eker'in sahip olduğu 412.264'er TL nominal değerli B grubu paylar ile Recep Ekinci'ye ait 2.473 TL nominal değerli B grubu paylar da yatırımcılara sunulacak.

