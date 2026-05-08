ŞOK Marketler (SOKM), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirketin satış gelirlerinde büyüme sürerken, net zarar rakamındaki artış dikkat çekti.

Bilançoda özellikle faaliyet zararı ve özkaynak tarafındaki gerileme öne çıktı.

ŞOK MARKETLER ZARARINI ARTIRDI

ŞOK Marketler, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde 735 milyon 697 bin TL net zarar açıkladı.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 467 milyon 472 bin TL zarar açıklamıştı. Böylece şirketin net zararı yıllık bazda yükseldi.

Şirketin satış gelirleri ise artış gösterdi. 2025’in ilk çeyreğinde 71 milyar TL seviyesinde olan hasılat, 2026’nın aynı döneminde 76,3 milyar TL’ye çıktı.

Satış gelirlerindeki yıllık artış yüzde 7 olarak gerçekleşti.

ESAS FAALİYET ZARARI SÜRDÜ

Şirketin esas faaliyet zararı ilk çeyrekte 3,72 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı döneminde esas faaliyet zararı 3,66 milyar TL seviyesindeydi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Buna karşın FAVÖK tarafında dikkat çeken bir iyileşme yaşandı. 2025’in ilk çeyreğinde 40,6 milyon TL olan FAVÖK, 2026’nın aynı döneminde 456,4 milyon TL’ye yükseldi.

ÖZKAYNAKLARDA GERİLEME YAŞANDI

ŞOK Marketler’in toplam varlıkları 115,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam borçlar 77,6 milyar TL olurken, özkaynaklar 38,1 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin özkaynaklarında çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 2 düşüş yaşandı.

Şirket çarpanları nasıl şekillendi?

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD): 0,86

Piyasa değeri: 33 milyar TL