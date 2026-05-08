Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/29 sayılı haftalık bülteni yayımlandı. Bültende toplam 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildiği duyuruldu.
Onaylanan ihraçların; nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.
İŞTE BORÇLANMA İHRACI ONAYI ALAN 11 ŞİRKET
1. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
2. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
4. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK’den onay aldı.
5. Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 9.000.000 ABD Doları tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
6. VDF Filo Kiralama A.Ş.
VDF Filo Kiralama A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
7. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 30.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
8. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
9. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., yurt dışı satış yöntemiyle 300.000.000 Avro tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
10. Destek Yatırım Bankası A.Ş.
Destek Yatırım Bankası A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 750.000.000 TL ve yurt dışı satış yöntemiyle 34.500.000 ABD Doları tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.
11. Orfin Finansman A.Ş.
Orfin Finansman A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.