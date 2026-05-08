Google Haberler

SPK, 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. Onaylanan ihraçların toplam büyüklüğü milyarlarca TL ve döviz cinsinden satışları kapsıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/29 sayılı haftalık bülteni yayımlandı. Bültende toplam 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildiği duyuruldu.

Onaylanan ihraçların; nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İŞTE BORÇLANMA İHRACI ONAYI ALAN 11 ŞİRKET

1. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 1.500.000.000 TL
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

2. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 1.000.000.000 TL
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 10.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Otokar (OTKAR) 2026 1. çeyrek bilançosunda zarar açıkladı Otokar (OTKAR) 2026 1. çeyrek bilançosunda zarar açıkladı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

4. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İhraç Türü: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Nominal İhraç Tavanı: 10.000.000.000 TL
Satış Türü: Yurt Dışı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK’den onay aldı.

5. Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 9.000.000 ABD Doları
Satış Türü: Yurt Dışı

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 9.000.000 ABD Doları tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

6. VDF Filo Kiralama A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 10.000.000.000 TL
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

VDF Filo Kiralama A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 10.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

7. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 30.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Nurol Yatırım Bankası A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 30.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

8. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 2.500.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

9. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 300.000.000 Avro
Satış Türü: Yurt Dışı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., yurt dışı satış yöntemiyle 300.000.000 Avro tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

10. Destek Yatırım Bankası A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 750.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 34.500.000 ABD Doları
Satış Türü: Yurt Dışı

Destek Yatırım Bankası A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 750.000.000 TL ve yurt dışı satış yöntemiyle 34.500.000 ABD Doları tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

11. Orfin Finansman A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 2.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Orfin Finansman A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’den onay aldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BofA Türkiye'de enflasyon beklentisini yükseltti! Pik yapacağı tarihi de verdiBofA Türkiye'de enflasyon beklentisini yükseltti! Pik yapacağı tarihi de verdi
Yabancı yatırımcının 10 gündür en çok aldığı ve sattığı hisselerYabancı yatırımcının 10 gündür en çok aldığı ve sattığı hisseler

Google Haberler