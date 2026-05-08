Doğan Holding (DOHOL), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Holdingin operasyonel kârlılığında güçlü toparlanma yaşanırken, özellikle FAVÖK tarafındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Şirket ayrıca net aktif değerini artırırken, güçlü nakit pozisyonunu büyük ölçüde koruduğunu duyurdu.

DOĞAN HOLDİNG YENİDEN KÂRA GEÇTİ

Doğan Holding, 2026 yılının ilk çeyreğinde 334 milyon TL net kâr açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 680 milyon TL net zarar açıklamıştı. Böylece holding ilk çeyrekte yeniden kârlılığa döndü.

Gelirler ise yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 23,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK'TE DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

Holdingin FAVÖK rakamı ilk çeyrekte güçlü artış gösterdi.

2025'in aynı döneminde 1,1 milyar TL olan FAVÖK, 2026'nın ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL'ye yükseldi. Böylece yıllık artış yüzde 142 oldu.

FAVÖK marjı da yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 11'e çıktı.

Şirket, operasyonel giderlerde ve maliyetlerde sağlanan verimlilik artışının kârlılığı desteklediğini belirtti.

MADENCİLİK VE FİNANS İŞ KOLU ÖNE ÇIKTI

Doğan Holding, madencilik, yatırım bankacılığı ve faktoring faaliyetlerindeki güçlü büyümenin finansal sonuçlara olumlu katkı sağladığını açıkladı.

Holding ayrıca Karel'deki operasyonel dönüşüm ile otomotiv tarafındaki iyileşmenin de FAVÖK performansını desteklediğini bildirdi.

Öte yandan otomotiv iş kolundaki temkinli görünüm, Hepiyi Sigorta performansı ve Ditaş çıkışının gelirler üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

NET AKTİF DEĞER 3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Şirketin net aktif değeri yılbaşına göre yüzde 6 artarak 3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Holdingin solo net nakit pozisyonu ise 646 milyon dolardan 633 milyon dolara gerileyerek büyük ölçüde yatay kaldı.

DOHOL HİSSESİ ENDEKSİ GERİDE BIRAKTI

Doğan Holding hissesi yılbaşından bu yana yüzde 18 toplam getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Böylece şirket hissesi endekse göre 4 puan pozitif ayrıştı.

Holding endeksine göre ise DOHOL hissesi yılbaşından bu yana 22 puan daha iyi performans gösterdi.

YABANCI YATIRIMCI PAYI YÜKSELDİ

Şirketin halka açık kısmındaki yabancı yatırımcı oranı, mart sonu itibarıyla yıllık bazda 4 puan artış gösterdi.

Böylece yabancı yatırımcı payı yüzde 20'den yüzde 24 seviyesine yükseldi.

CEO ÇAĞLAR GÖĞÜŞ'TEN BİLANÇO DEĞERLENDİRMESİ

Çağlar Göğüş, güçlü bilanço yapısını koruduklarını belirterek solo net nakit pozisyonunun yatay seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Göğüş, mevcut finansal yapının belirsiz makroekonomik ortamda holdingin hareket kabiliyetini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

