Ons altın 4.730 dolar seviyesinde işlem görürken, haftalık yükseliş yüzde 2'yi aştı. Gram altın 6.868 TL'den güne başlarken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 6.923 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Morgan Stanley yıl sonu için ons altında 5.200 dolar tahminini paylaştı.

PETROL FİYATLARI 100 DOLAR SEVİYESİNE YAKIN

Çarşamba günü piyasalarda "muhtemel bir anlaşmanın yakın olduğu” yönündeki haber akışı öne çıkarken, İran'ın ABD tarafından sunulan 14 maddelik anlaşmaya vereceği yanıt yakından takip ediliyor.

Son süreçte petrol fiyatlarında da gerileme görüldü. Hafta başında 115 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü erken saatlerde 101,75 dolar seviyelerine yakın işlem gördü.

ALTIN HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNE PRİMLİ BAŞLADI

TSİ 09.41 itibarıyla ons altın fiyatı 4.730 dolar seviyelerinde işlem görürken, haftalık prim yüzde 2'nin üzerine çıktı. Aynı saat itibarıyla gram altın ise 6.894 TL seviyesinde bulunuyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

8 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.868 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.923 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.321 TL seviyesinde gerçekleşti.

MORGAN STANLE'YDEN ONS ALTIN TAHMİNİ

Ons altın fiyatı yılın ilk ayında 5.600 dolar ile tarihi zirveyi test ettikten sonra geri çekilmişti. Mevcut fiyatlamalarda ons altın, zirvesinin yaklaşık yüzde 15 altında işlem görüyor.

Morgan Stanley Emtia Stratejisti Amy Gower, altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına yaklaşık 5.200 dolar seviyesinden kapanış yapabileceğini öngördü.

"ZORLANMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Amy Gower değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen altının klasik güvenli liman performansını tam olarak gösteremediğini belirtti.

Gower, "Orta Doğu'daki çatışmanın enerji arzında şoka yol açması ve ABD'de faiz oranlarının düşmesi umutlarını azaltmasıyla birlikte, altının güvenli liman olarak işlev görmekte zorlanması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Kısa vadede piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Piyasalar, nisan ayında tarım dışı istihdamın 65 bin kişi artmasını bekliyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek güçlü bir verinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Analistler, ons altında kısa vadede 4.680 dolar seviyesini destek, 4.770 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyor.