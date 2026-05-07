Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, merkez bankalarının para politikasının altının yönünü belirleyeceğini söyledi. Dev banka yıl sonuna kadar yüzde 10'luk bir yükseliş bekliyor.

Küresel finans devi Morgan Stanley, değerli metaller piyasasına dair yayımladığı analizinde altın için iyimser beklentilerini sürdürdü. Banka, ons altın fiyatlarında yıl sonuna kadar tekrar 5.200 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörerek yatırımcılara mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 10’luk bir yükseliş potansiyeline işaret etti.

"ALTININ KADERİNİ SAVAŞ DEĞİL, FED BELİRLEYECEK"

Bankanın metaller ve madencilik emtia stratejisti Amy Gower, altın fiyatlarının performansında geleneksel "güvenli liman" talebinden ziyade merkez bankalarının para politikalarının belirleyici olacağını vurguladı. Gower’a göre altın, son dönemde 4.700 dolar civarındaki direnç seviyesini test ederek yeniden ivme kazandı.

Analizde öne çıkan kritik başlıklar şunlar oldu:

Enflasyon ve Faiz Kıskacı: İran kaynaklı çatışmaların enerji arzında şok etkisi yaratarak enflasyon endişelerini artırdığı, bu durumun Fed'in faiz indirimi hamlelerini zayıflattığı belirtildi.

Güvenli Liman Etkisi: Artan enerji maliyetlerinin Fed'in elini zorlaştırması nedeniyle altının, geçmiş jeopolitik krizlerdeki kadar güçlü bir güvenli liman performansı sergileyemediği değerlendirildi.

Faiz İndirimi Beklentisi: Morgan Stanley, piyasaların beklentilerini geri çekmesine rağmen yıl sonundan önce en az bir faiz indirimi beklemeyi sürdürüyor. Ayrıca Ocak 2027 ve Mart 2027 dönemlerinde de ek faiz indirimleri öngörülüyor.

Kaynak: TradingView

ORTA DOĞU BELİRSİZLİĞİ HEM DESTEK HEM BASKI UNSURU

Analizde Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin iki yönlü uyarı yapıldı:

Baskı Unsuru: Çatışmaların uzun sürmesi halinde oluşacak yüksek faiz beklentileri altın üzerinde baskı yaratabilir.

Talep Sınırı: Gerilimin hızlı şekilde azalması durumunda ise mevcut yüksek fiyat seviyelerinin merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar ve tüketici talebini sınırlayabileceği vurgulandı.

Morgan Stanley'nin öngördüğü bu faiz patikası, altın fiyatları için yıl sonuna kadar en güçlü destek noktası olarak görülmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.884,60 6.885,55 % 0.96 12:53
Ons Altın / TL 214.081,33 214.143,23 % 0.95 13:08
Ons Altın / USD 4.732,24 4.732,74 % 0.88 13:08
Çeyrek Altın 11.015,36 11.257,87 % 0.96 12:53
Yarım Altın 21.961,88 22.515,74 % 0.96 12:53
Ziynet Altın 44.061,45 44.893,77 % 0.96 12:53
Cumhuriyet Altını 45.638,00 46.322,00 % 0.76 12:50
Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

