Yapılan işlemler sonucunda kurumun şirketteki toplam pay oranı kritik %15 sınırının üzerine çıktı.

FONLAR ÜZERİNDEN 17 MİLYON ADETLİK ALIM

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklamaya göre, Tera Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu beş farklı fon (DOH, T3B, TLY, TMV ve THF) üzerinden 05.05.2026 tarihinde şu işlemler gerçekleştirildi:

Alım İşlemi: 17.276.714 nominal tutarlı pay alımı.

Satım İşlemi: 2.366.670 nominal tutarlı pay satımı.

Net Değişim: İşlemler sonucunda portföye net 14.910.044 adet PEKGY payı eklendi.

ORTAKLIK YAPISINDAKİ YENİ DURUM

Gerçekleşen bu hamle ile birlikte Tera Portföy bünyesindeki yatırım fonlarının PEKGY sermayesi içindeki toplam payı şu şekilde güncellendi:

İşlem Öncesi Oran: %14,751566

İşlem Sonrası Oran: %15,049767

HANGİ FONLAR ALIM YAPTI?

Pay artışına konu olan işlemler; Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu portföyleri üzerinden yürütüldü.

