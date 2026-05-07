6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketin geçtiğimiz yıla ait kârının dağıtılmaması kararlaştırıldı.

ÖZ KAYNAKLARI GÜÇLENDİRME STRATEJİSİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 428.825.998,60 TL net dağıtılabilir kâr hesaplandığı, ancak yasal kayıtlarda bu tutarın 29.358.517,52 TL olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun, şirketin yatırım ve finansman planları doğrultusunda özkaynak yapısını daha da güçlendirmek amacıyla aldığı "kârın dağıtılmaması" teklifi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunuldu.

GENEL KURUL’DAN ONAY ÇIKTI

06.05.2026 tarihinde yapılan oylama neticesinde, kârın şirket bünyesinde bırakılması hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen kararın detayları şu şekildedir:

Kâr Dağıtımı Yapılmayacak: 2025 yılına ait dağıtılabilir kârın tamamı özkaynakları desteklemek için kullanılacak.

Özsermayeye Eklenecek: Yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutar, kâr payı olarak dağıtılmayarak özsermaye kalemine aktarılacak.

KAP AÇIKLAMASININ ÖZETİ

"Yatırım ve finansman planları dahilinde Şirket'in öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir."

