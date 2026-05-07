7 Mayıs 2026 tarihinde gelen güncellemelerde, kurumların hedef fiyat ve tavsiyelerinde belirgin görüş ayrılıkları yaşandığı görüldü.

İşte aracı kurumların güncel Aygaz beklentileri

Deniz Yatırım: Şirketin performansına en iyimser yaklaşan kurum oldu. Hedef fiyatını 308,00 TL’den 362,00 TL’ye yükselten Deniz Yatırım, "Al" tavsiyesini korudu. Hisse için öngörülen prim potansiyeli ise %26,57 olarak hesaplandı.

Gedik Yatırım: Temkinli duruşunu sürdüren Gedik Yatırım, hedef fiyatını 304,00 TL seviyesinde sabit bıraktı. Kurum, tavsiyesini "Endekse Paralel Getiri" olarak açıklarken, prim potansiyelini %6,29 ile sınırlı tuttu.

Yapı Kredi Yatırım: En düşük hedef fiyatı açıklayan kurum oldu. Hedef fiyatını 282,00 TL olarak belirleyen Yapı Kredi Yatırım, mevcut fiyatın (286,00 TL) altında bir beklenti paylaşarak tavsiyesini "Tut" olarak sürdürdü.

