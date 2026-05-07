Google Haberler

Aygaz A.Ş. (AYGAZ) tarafından açıklanan 2026 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar analiz raporlarını yayımladı.

7 Mayıs 2026 tarihinde gelen güncellemelerde, kurumların hedef fiyat ve tavsiyelerinde belirgin görüş ayrılıkları yaşandığı görüldü.

AYGAZ'ın bilançosu geldi, net kar yüzde 770 arttı AYGAZ'ın bilançosu geldi, net kar yüzde 770 arttı

İşte aracı kurumların güncel Aygaz beklentileri

Deniz Yatırım: Şirketin performansına en iyimser yaklaşan kurum oldu. Hedef fiyatını 308,00 TL’den 362,00 TL’ye yükselten Deniz Yatırım, "Al" tavsiyesini korudu. Hisse için öngörülen prim potansiyeli ise %26,57 olarak hesaplandı.

Gedik Yatırım: Temkinli duruşunu sürdüren Gedik Yatırım, hedef fiyatını 304,00 TL seviyesinde sabit bıraktı. Kurum, tavsiyesini "Endekse Paralel Getiri" olarak açıklarken, prim potansiyelini %6,29 ile sınırlı tuttu.

Yapı Kredi Yatırım: En düşük hedef fiyatı açıklayan kurum oldu. Hedef fiyatını 282,00 TL olarak belirleyen Yapı Kredi Yatırım, mevcut fiyatın (286,00 TL) altında bir beklenti paylaşarak tavsiyesini "Tut" olarak sürdürdü.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petkim’in sürpriz bilançosu hisselerde hedefleri değiştirdiPetkim’in sürpriz bilançosu hisselerde hedefleri değiştirdi
Diyanet Vakfı'ndan evlenecek çiftlere 500 bin TL'lik destekDiyanet Vakfı'ndan evlenecek çiftlere 500 bin TL'lik destek

Google Haberler