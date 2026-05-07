Petrokimya sektöründeki daralma ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle 2026’nın ilk çeyreği için zarar öngörülen Petkim, finansal tablolarıyla piyasayı şaşırttı.

Beklentilerin aksine kâr açıklayan şirketin bu performansı, aracı kurumların radarını yeniden Petkim’e çevirdi. 7 Mayıs 2026 itibarıyla üç büyük yatırım kuruluşu, hisse üzerindeki görüşlerini güncelledi.

BEKLENTİLERİ AŞAN KÂR, HEDEF FİYATLARA NASIL YANSIDI?

Hisse fiyatı 23,84 TL seviyelerinde seyrederken, açıklanan bilançonun ardından kurumlar arasındaki görüş ayrılığı dikkat çekti. İşte öne çıkan analizler:

Alnus Yatırım: Hedef Fiyatta Sert Yükseliş



Bilançoyu en pozitif karşılayan kurumlardan biri Alnus Yatırım oldu. Kurum, daha önce 19,86 TL olan hedef fiyatını ciddi bir artışla 25,90 TL’ye yükseltti.

Buna rağmen genel strateji olarak "Nötr" tavsiyesini korumayı tercih etti. Bu güncelleme, hissede yaklaşık yüzde 8,64'lük bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Gedik Yatırım: Endekse Paralel Performans



Gedik Yatırım, Petkim için hedef fiyatını 25,00 TL olarak belirledi. Mevcut fiyat üzerinden yüzde 4,86'lık sınırlı bir yükseliş öngören kurum, hisse için "Endekse paralel getiri" beklentisini sürdürüyor.

Deniz Yatırım: Temkinli Duruş



Diğer kurumların aksine Deniz Yatırım, Petkim için mevcut piyasa fiyatının altında bir hedef belirledi. Hedef fiyatını 21,00 TL seviyesinde tutan kurum, yatırımcılara "Tut" tavsiyesinde bulunarak beklemeyi önerdi.

PİYASA NE DİYOR?

Petkim’in zarar beklentisine rağmen kâr açıklaması operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimi açısından olumlu bir sinyal olarak görülse de aracı kurumların hedef fiyatlarındaki temkinli artışlar, sektördeki genel risklerin hala izlendiğini gösteriyor.

Özellikle küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve enerji maliyetleri, önümüzdeki çeyreklerde Petkim'in kalıcı kârlılığı için kritik eşik olmaya devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.