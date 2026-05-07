Geçtiğimiz yılı ciddi bir zararla kapatan şirket, 2026’nın ilk üç ayında sergilediği performansla hem operasyonel verimliliğini artırdı hem de piyasa beklentilerini aşarak yeniden kara geçti.

Piyasa analistleri ve yatırımcılar için en büyük sürpriz net kar kaleminde yaşandı.

Matriks Haber tarafından düzenlenen ankete katılan 8 kurumun ortalama beklentisi, şirketin bu çeyrekte 776,1 milyon TL zarar edeceği yönündeydi.

Ancak Petkim, 305,6 milyon TL net dönem karı açıklayarak bu tahminleri boşa çıkardı ve güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

FİNANSAL GÖSTERGELERDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

Şirketin bir önceki yılın aynı dönemine (2025 1. Çeyrek) kıyasla karnesi, dipten dönüşün kanıtı niteliğinde:

• Net Kar/Zarar: 3,37 milyar TL'lik devasa zarardan, 305,6 milyon TL kara geçiş yapıldı.

• Satış Gelirleri: Yıllık bazda yüzde 17 artışla 26,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Brüt Kar: Geçen yılki 1,29 milyar TL'lik brüt zararın ardından, bu yıl 4,3 milyon TL brüt kar elde edildi.

• FAVÖK: Operasyonel karlılığın en önemli göstergelerinden olan FAVÖK, -1,25 milyar TL'den 163,4 milyon TL artıya geçti.

BORÇ AZALDI, ÖZKAYNAKLAR GERİLEDİ

Bilanço kalemlerinde ise daha ihtiyatlı bir tablo hakim. Şirketin toplam varlıkları yıl sonuna göre yüzde 1 azalarak 164,8 milyar TL olurken, özkaynaklarda yüzde 4'lük bir kayıpla 67,9 milyar TL seviyesi görüldü.

Olumlu tarafta ise Petkim’in net borcunun yüzde 8 azalarak 47,1 milyar TL’ye gerilemesi, finansal risk yönetimi açısından pozitif bir puan olarak kaydedildi.

PİYASA ÇARPANLARI NE DİYOR?

Mevcut veriler ışığında Petkim’in piyasa değeri 61,1 milyar TL olarak hesaplanırken; hissenin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösteren PD/DD oranı 0,90 seviyesinde gerçekleşti.