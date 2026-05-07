Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Bayram ikramiyesi tutarının bu yıl da 4 bin TL olarak kalacağını teyit eden Işıkhan, ödemelerin bayram telaşı başlamadan önce tamamlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakanlığın temel hedefi, emeklilerin bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri adına ödemeleri erkene çekmek.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ: 18-22 MAYIS

Bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, takvim oldukça sıkışık.

Kulislerden sızan bilgilere göre ödemelerin şu tarihler arasında yapılması planlanıyor:

• Ödeme Aralığı: 18 - 22 Mayıs 2026

• Yöntem: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ödeme günleri, emekli sicil numaralarına göre kademeli olarak belirlenecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ödeme takvimi SGK tarafından resmi olarak açıklandığında, emekliler e-Devlet üzerinden kendi ödeme günlerini sorgulayabilecekler.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanmaması adına ödemelerin tahsis numarasına göre bölüştürülmesi bekleniyor.