Küresel enerji piyasaları, ABD ve İran arasındaki diplomatik kördüğüm ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının gölgesinde 7 Mayıs sabahına yeni fiyatlarla uyandı.

Savaş öncesi 70 dolar bandında seyreden Brent petrol, İslamabad'daki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik ablukanın sürmesiyle 101 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkes süreci ise fiyatlarda beklenen büyük düşüşü henüz tetikleyebilmiş değil.

BENZİNE ZAM, LPG’YE İNDİRİM

Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre maliyet artışları ve küresel dengeler fiyatlara şu şekilde yansıdı:

• Benzin: Artan ham petrol maliyetleri nedeniyle beklenen yaklaşık 2 liralık artış, vergi düzenlemeleri ve eşel mobil sistemi sayesinde tüketiciye daha sınırlı bir oranda yansıtılarak tabelaya işlendi.

• LPG (Otogaz): Gaz grubunda yaşanan küresel gevşeme ile birlikte 1 lira 33 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

7 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL