Savunma ve teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çeken Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), merakla beklenen kâr payı dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna sundu.

Yönetim Kurulu, şirketin gelecek dönemdeki işletme sermayesi ihtiyaçlarını önceliklendirerek kârın bünyede tutulmasına karar verdi.

Şirket, finansal riskleri minimize etmek ve nakit pozisyonunu güçlendirmek amacıyla bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

TFRS VE VUK BİLANÇOLARI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, finansal tablolar arasındaki teknik farklara vurgu yapıldı:

• TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) verilerine göre: Enflasyon muhasebesi uygulamaları neticesinde 97,4 milyon TL konsolide net dönem zararı oluştu.

• VUK (Vergi Usul Kanunu) verilerine göre: Şirketin yasal kayıtlarında 25,9 milyon TL cari yıl kârı gerçekleşti.

Yönetim kurulu, bu tablo ışığında finansal riskleri düşük seviyede tutmak ve nakit akışını korumak adına kâr dağıtımı yapılmamasını genel kurula teklif edecek.

HİSSELER NE DURUMDA?

Temettü dağıtmama haberi genellikle yatırımcılar tarafından "negatif" algılansa da ONRYT hisseleri yeşil bölgede yer almayı başardı.

Şirketin büyüme odaklı nakit saklama stratejisi, piyasa tarafından makul karşılanmış görünüyor.

6 Mayıs 2026 Seans Verileri:



• Güncel Fiyat: Saat 15.30 itibarıyla 67.25 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 1,89 artış

• Haftalık Performans: Yüzde 12,36 yükseliş

• Yıllık Performans: Yüzde 1 eksi

• İşlem Hacmi: 52,3 milyon TL

Analistler, ONRYT’nin temettü yerine nakit gücünü koruma tercihini, şirketin Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına devam edeceği şeklinde yorumluyor.

Söz konusu karar, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

