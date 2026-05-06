Borsa İstanbul’da son 3 aylık dönemde yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisseler dikkat çekici performanslar ortaya koydu. Özellikle finans, enerji ve savunma sanayi sektörlerinde yaşanan yükselişler, yatırımcı ilgisinin belirli hisselerde yoğunlaştığını gösteriyor. Listenin zirvesinde ise aynı getiri oranına yakın performans sergileyen iki şirket yer aldı.

KTLEV VE DSTKF HİSSELERİ ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Son 3 aylık verilere göre KTLEV hissesi %222,88 getiriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Hisse fiyatı 116 TL seviyesine ulaşırken, yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Aynı dönemde DSTKF hissesi de %222,81 oranındaki yükselişiyle zirveye ortak oldu. 2.760 TL seviyesindeki fiyatıyla öne çıkan hisse, kısa sürede güçlü alım dalgası yaşadı.

Bu iki hissede görülen sert yükseliş, piyasada yüksek risk iştahının devam ettiğine işaret ediyor.

RALYH GÜÇLÜ İKİNCİ GRUP İÇİNDE YER ALDI

RALYH hissesi %117,66 oranındaki performansıyla ikinci güçlü yükseliş grubunu oluşturdu. 382 TL seviyesine ulaşan hisse, yatırımcıların radarına giren şirketlerden biri oldu.

Analistler, holding ve yatırım şirketlerine yönelik artan ilginin bu yükselişte etkili olduğunu değerlendiriyor.

ENERJİ VE SANAYİ HİSSELERİNDE DENGELİ YÜKSELİŞ

Enerji sektöründe faaliyet gösteren ASTOR hissesi %90,93 yükselişle dikkat çekti. Hisse fiyatı 295,75 TL’ye ulaşırken, sektör genelindeki büyüme beklentileri yükselişi destekledi.

Öte yandan TKFEN hissesi %67,09 oranında değer kazanarak daha dengeli bir yükseliş sergiledi. 136,6 TL seviyesindeki fiyatıyla yatırımcıların güvenli liman tercihlerinden biri olarak öne çıktı.

ASELS VE EUPWR İSTİKRARLI GÖRÜNÜM SERGİLEDİ

Savunma sanayi devi ASELS hissesi %49,91 getiri sağladı. 427,25 TL seviyesine yükselen hisse, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanında EUPWR hissesi %44,83 oranında değer kazandı. Enerji sektörüne yönelik beklentiler, hissedeki yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.

KUYAS, QUAGR VE MAGEN ALT GRUPTA YER ALDI

KUYAS hissesi %47,19 yükseliş gösterirken, QUAGR hissesi %43,23 getiri sağladı.

Listenin son sırasında ise MAGEN yer aldı. Hisse son 3 ayda %43 seviyesinde yükseliş kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.