SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) paylarında küresel bankacılık devi Bank of America Corporation tarafından gerçekleştirilen yüklü işlemler neticesinde ortaklık yapısında önemli bir değişiklik yaşandı. 4 Mayıs 2026 tarihinde yapılan işlemlerle dev bankanın şirketteki dolaylı pay oranı kritik eşik olan %5 seviyesinin altına indi.

27 MİLYON ADETTEN FAZLA NET SATIŞ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre; Merrill Lynch International, Bank of America, National Association ve BofA Securities, Inc. vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerde hareketli bir seans yaşandı.

• Alım İşlemi: 361.085.717 toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirildi.

• Satım İşlemi: 388.474.103 toplam nominal tutarlı satış yapıldı.

• Net Değişim: İşlemler sonucunda net 27.388.386 adet pay satışı icra edildi.

• Fiyat Aralığı: Söz konusu işlemler 3,20 – 3,21 TL fiyat aralığından kaydedildi.

Kaynak: KAP

ORTAKLIK PAYI %5’İN ALTINA DÜŞTÜ

Gerçekleşen bu net satış işlemiyle birlikte, Bank of America Corporation’ın SASA sermayesinde dolaylı yoldan sahip olduğu payların ve oy haklarının oranı kritik sınırın altına geriledi:

• İşlem Öncesi Oran: %5,027

• İşlem Sonrası Oran: %4,965

Bu hamle sonrası kurumun sahip olduğu toplam nominal tutar 2.175.370.281 adede düşmüş oldu. Banka adına Başkan Yardımcısı Kamil Dziedzic imzasıyla yayımlanan formda, işlemlerin iştirakler kanalıyla yapıldığı teyit edildi.

HİSSEDE "BOFA" ETKİSİ: YÜKSELİŞ HIZ KESTİ

KAP bildirimi öncesinde güne güçlü bir seyirle başlayan ve %5’lik yükselişle işlem gören SASA hisseleri, BofA’nın satış hamlesinin duyulmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

SASA hisseleri, TSİ 16.49 itibarıyla %3,68’lik yükselişle 3,11 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Piyasada ana hissedar sınırı olan %5'in altına inilmesi, yatırımcılar tarafından kurumsal pozisyon değişimi olarak yakından takip ediliyor.

