BIST 100 endeksinin yüzde 12,91 değer kazandığı bu hareketli ayda, tam 17 şirket iç kaynaklarını ve geçmiş dönem karlarını sermayeye ekleyerek bedelsiz pay dağıtma kararı aldı.

Bazı şirketlerin açıkladığı oranlar yüzde 1000 sınırını aşarak piyasada büyük yankı uyandırdı. İşte nisan ayının bedelsiz karnesi ve öne çıkan detaylar:

ZİRVEDEKİLER: DÖRT HANELİ ARTIŞ ORANLARI

Nisan ayında yatırımcılarını en çok heyecanlandıran kararlar, devasa oranlarla teknoloji, gıda ve savunma sanayi sektörlerinden geldi:

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): Ayın rekoruna imza atan şirket, artırım oranını revize ederek yüzde 1679 seviyesine çıkardı.

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): Gıda devinden yüzde 1200 oranında dev bir bedelsiz hamlesi geldi.

• Odine Solutions (ODINE): Yeni nesil teknoloji firması, yüzde 1212,22 oranında artışla sermayesini 1,45 milyar TL’ye taşıyor.

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Savunma sanayinin dikkat çeken ismi, sermayesini tam 10 kat (yüzde 1000) artıracağını duyurdu.

SEKTÖR SEKTÖR BEDELSİZ LİSTESİ

Şirketler, özkaynaklarını güçlendirmek ve hisse likiditesini artırmak amacıyla farklı stratejiler izledi:

Teknoloji ve Sanayi Grubu



• Merko Gıda (MERKO): Tavan artırımı sonrası oranını yüzde 638,33 olarak güncelledi.

• Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): İç kaynaklardan yüzde 300 pay dağıtacak.

• Mercan Kimya (MERCN): İhraç primlerini kullanarak yüzde 200 artışa gitti.

• BMS Birleşik Metal (BMSTL): yüzde 100 oranında sade bir artış kararı aldı.

• YEO Teknoloji (YEOTK): Enflasyon düzeltme farklarıyla birlikte yüzde 133,80 oranında bedelsiz verecek.

• Ostim Endüstriyel (OSTIM): Yüzde 35 oranında mütevazı ama stratejik bir artışa gitti.

Finans, Sigorta ve GYO



• Türkiye Sigorta (TURSG): Sermayesini yüzde 100 artırarak 20 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı.

• Ulusal Faktoring (ULUFA): Olağanüstü yedeklerini kullanarak yüzde 100 bedelsiz kararı verdi.

• Halk GYO (HLGYO): Genel kurul onayıyla yüzde 56,25 oranında pay dağıtacak.

• Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Kar payından karşılanmak üzere yüzde 20 artış yapacak.

REYSAŞ GRUBU'NDAN REVİZYON

Nisan ayının dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise Reysaş Grubu şirketlerinde yaşandı.

SPK talebiyle raporlarını güncelleyen Reysaş GYO (RYGYO) bedelsiz oranını yüzde 100’den yüzde 250’ye; Reysaş Lojistik (RYSAS) ise yüzde 50’den yüzde 100’e çıkardı.

Madencilik tarafında ise Vişne Madencilik (VSNMD), net karının neredeyse tamamını sermayeye ekleme kararı alarak yüzde 55 oranında bedelsiz pay dağıtacağını açıkladı.

YATIRIMCI İÇİN NOT

Bedelsiz sermaye artırımları şirkete yeni nakit girişi sağlamaz ancak hisse fiyatının bölünmesiyle hisseye ulaşımı kolaylaştırır (likiditeyi artırır) ve şirketin iç kaynaklarının gücünü simgeler.

Piyasa genelde bu hamleleri "pozitif büyüme sinyali" olarak okur. Şirketlerin önümüzdeki günlerde bedelsiz kararlarıyla ilgili SPK’dan onay alması ve tarih açıklamaları bekleniyor.

