Sağlık Bakanlığı sigara tüketimine karşı önlemleri artırırken, satışa yönelik yeni bir düzenlemenin sinyali verildi. Erzurum'da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'nde konuşan Şuayip Birinci, Japonya örneğine dikkat çekerek Türkiye'de de kimlikle sigara satışı için planlama yapıldığını açıkladı.

Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" ifadelerini kullandı.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULUYOR

Sigaranın ekonomik ve sağlık yüküne dikkat çeken Birinci, Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin 1028 dolar olduğunu belirtti. Tütün ürünleri için hane halkı harcamasının yıllık 15 milyar liraya ulaştığını ifade eden Birinci, sigaraya bağlı yangın hasarının ise 4 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. Sigara kaynaklı sağlık harcamalarının toplamda 5 milyar dolara ulaştığını da vurguladı.

İLK DENEME YAŞI 12'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Sigara kullanım yaşının giderek düştüğüne işaret eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya erişebildiğini belirtti. İlk deneme yaşının ise 12 yaşın altına kadar gerilediğini ifade etti.

HER YIL 7 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Sigaranın küresel etkilerine de değinen Birinci, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1,6 milyon kişinin ise pasif içicilik sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Dünyadaki kanser vakalarının yüzde 25'inin sigarayla bağlantılı olduğunu belirten Birinci, Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını ifade etti. Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyada en çok sigara tüketilen ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

"SİGARA FİYATINDA EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Sigara fiyatlarının tüketim üzerindeki etkisine dikkat çeken Birinci, Türkiye'nin sigara fiyatı açısından en ucuz ülkelerden biri olduğunu ve dünyada 108'inci sırada yer aldığını söyledi. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 10'luk fiyat artışlarının sigara kullanımını yüzde 7-8 oranında düşürdüğünü belirten Birinci, fiyat artışının tüketimi azaltmada en etkili yöntem olduğunu ifade etti.

ELEKTRONİK SİGARAYA DA UYARI

Elektronik sigaraların da ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Birinci, bazı ülkelerde satışının tamamen yasak olduğunu hatırlattı. Türkiye'de de yasal olmadığını ancak bulundurmanın yasak kapsamına alınmadığını belirten Birinci, sigarayla mücadelede yeni adımların gündemde olduğunu söyledi.