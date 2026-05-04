FinansZone çatısı altında yayımlanan Hepimiz İçin Finans serisinin yeni bölümünde Güzem Yılmaz Ertem, Ak Yatırım Pazarlama ve Dijital Kanallar Bölüm Başkanı Çağan Atlan’ı ağırladı. Dijitalleşmenin finans dünyasını nasıl dönüştürdüğünün ele alındığı programda, yatırım danışmanlığında yeni dönemin dinamikleri, artan yatırımcı sayısı ve veri yoğunluğu karşısında dijital çözümlerin rolü masaya yatırıldı.

YATIRIMCI SAYISI ARTTI, İHTİYAÇ BÜYÜDÜ

Pandemi sonrası yatırımcı sayısında ciddi artış yaşandığını belirten Atlan, bu büyüyen kitlenin ihtiyaçlarının yalnızca geleneksel yöntemlerle karşılanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Dijital yatırım danışmanlığının bu noktada devreye girdiğini söyleyen Atlan,"Her yatırımcıya birebir ulaşmak artık mümkün değil. Dijitalleşme bu açığı kapatıyor" dedi.

VERİ YÜKÜ YATIRIMCIYI ZORLUYOR

Günümüzde yatırımcıların yüzlerce veriyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Atlan, bu yoğun bilgi akışı içinde doğru karar vermenin giderek zorlaştığını belirtti. Dijital danışmanlık sistemlerinin bu verileri analiz ederek yatırımcıya sade ve uygulanabilir öneriler sunduğunu söyledi.

KARAR YİNE YATIRIMCININ

Dijital yatırım danışmanlığının portföy yönetimi olmadığının altını çizen Atlan, sistemin yalnızca öneri sunduğunu, nihai kararın yatırımcıya ait olduğunu dile getirdi. Sunulan önerilerin kar al ve zarar durdur seviyeleriyle birlikte iletildiğini belirtti.

DUYGULARI DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Yatırım kararlarında duyguların büyük rol oynadığını ifade eden Atlan, dijital sistemlerin bu noktada avantaj sağladığını söyledi. "Korku, panik ya da fırsatı kaçırma hissi yatırımcıyı yanlış yönlendirebiliyor. Dijital danışmanlık bu etkileri ortadan kaldırarak disiplin sağlıyor" dedi.

FARKLI YATIRIMCIYA FARKLI ÇÖZÜMLER

AK Yatırım’ın kısa vadeli işlem yapan yatırımcılardan uzun vadeli portföy oluşturanlara kadar farklı profillere özel dijital çözümler sunduğunu belirten Atlan, günlük, haftalık ve uzun vadeli öneri paketleriyle yatırımcıların ihtiyaçlarına göre seçenekler oluşturduklarını aktardı.

BAŞARI ORANI SINIRLI AMA ÖNEMLİ

Kısa vadeli önerilerde başarı oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade eden Atlan, "Her öneri tutmaz. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede değil, belirli dönemler içinde performansı değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

BENCHMARK VURGUSU: MEVDUAT DEĞİL PİYASA

Yatırım performansının doğru ölçülmesi gerektiğini söyleyen Atlan, hisse yatırımlarında kıyasın mevduat değil, BIST 100 veya S&P 500 gibi endeksler olması gerektiğini vurguladı.

MAKİNELER İNSANIN YERİNİ ALMAYACAK

Dijitalleşmenin hızlanmasına rağmen geleneksel yatırım danışmanlığının tamamen ortadan kalkmayacağını belirten Atlan, "Teknoloji işleri kolaylaştıracak ama insan faktörü her zaman gerekli olacak" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL EŞİTLİK ÖNE ÇIKIYOR

Dijital yatırım danışmanlığının en önemli katkılarından birinin finansal eşitlik olduğunu belirten Atlan, büyük ve küçük yatırımcıların aynı kalitede hizmete erişebilmesinin sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.