İran’ın Fars Haber Ajansı, İran ordusunun uyarılarını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir geminin 2 füzeyle hedef alındığını duyurdu. Haberde füzelerin gemiye isabet ettiği ve ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na girişinin engellendiği öne sürüldü.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin hızlı uyarısıyla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD gemisinin İran füzeleriyle vurulduğu iddiasını yalanladı.

DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI

İran tarafı daha önce ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde saldırı düzenleneceği yönünde uyarıda bulunmuştu. İran ordusunun Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin İran'ın kontrolünde olduğunu vurgulayarak, yabancı askeri unsurların bölgeye girişine karşı sert tepki verileceğini ifade etmişti.

ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalanma yaşanırken, altın fiyatlarında geri çekilme görüldü. Ons altın yüzde 1,3 kayıpla 4.555 doların altına gerileyerek seansın en düşük seviyelerini test etti. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6.600 TL seviyesinin altını gördü.

BIST 100'DE SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puandan başladı. Ancak haber akışının ardından endeks yön değiştirerek yüzde 0,44 düşüşle 14.378,75 puan seviyesine geriledi.

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER ODAKTA

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi ve ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji arzı açısından da yakından izleniyor.