Haftanın ilk işlem gününde hem güvenli liman arayışı hem de ons bazlı hareketler iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, haftaya rekor seviyelere yakın başlayan altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki seviyeler, gram altını 6.700 TL sınırına taşıdı.

Serbest piyasada saat 07.10 itibarıyla çeyrek ve yarım altın fiyatları ise şu şekilde güncellendi:

• Gram Altın: 6.699,50 TL

• Çeyrek Altın: 11.005,00 TL

• Yarım Altın: 22.010,00 TL

• Tam Altın: 43.477,02 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.818,00 TL

ONS ALTIN VE JEOPOLİTİK ETKİ

Orta Doğu eksenli haber akışları, ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yeni haftanın ilk saatlerinde ons altın 4.611 dolar seviyelerinden işlem görerek küresel ölçekteki güçlü duruşunu sürdürüyor.

Analistler, belirsizliklerin devam etmesi durumunda altında yukarı yönlü baskının korunabileceğine dikkat çekiyor.