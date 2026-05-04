Google Haberler

Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerilimler ve "ne tam savaş ne tam barış" olarak adlandırılan belirsizlik ortamı, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde hem güvenli liman arayışı hem de ons bazlı hareketler iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, haftaya rekor seviyelere yakın başlayan altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın yükselecek mi? 4 Mayıs güncel altın fiyatları, Görsel 1

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki seviyeler, gram altını 6.700 TL sınırına taşıdı.

Serbest piyasada saat 07.10 itibarıyla çeyrek ve yarım altın fiyatları ise şu şekilde güncellendi:

• Gram Altın: 6.699,50 TL
• Çeyrek Altın: 11.005,00 TL
• Yarım Altın: 22.010,00 TL
• Tam Altın: 43.477,02 TL
• Cumhuriyet Altını: 43.818,00 TL

Altın yükselecek mi? 4 Mayıs güncel altın fiyatları, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

ONS ALTIN VE JEOPOLİTİK ETKİ

Orta Doğu eksenli haber akışları, ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yeni haftanın ilk saatlerinde ons altın 4.611 dolar seviyelerinden işlem görerek küresel ölçekteki güçlü duruşunu sürdürüyor.

Analistler, belirsizliklerin devam etmesi durumunda altında yukarı yönlü baskının korunabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.625,12 6.626,05 % -1.15 17:06
Ons Altın / TL 206.742,32 206.822,49 % -0.81 17:21
Ons Altın / USD 4.575,12 4.575,74 % -0.84 17:21
Çeyrek Altın 10.600,20 10.833,60 % -1.15 17:06
Yarım Altın 21.134,15 21.667,20 % -1.15 17:06
Ziynet Altın 42.400,79 43.201,87 % -1.15 17:06
Cumhuriyet Altını 43.853,00 44.523,00 % -1 17:00
Tüm Altın Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aselsan 2 trilyon barajını yıkarak piyasa değerini ikiye katladıAselsan 2 trilyon barajını yıkarak piyasa değerini ikiye katladı
4 milyar TL’lik çıkışta BIST düşerken BofA sattı Tera aldı 4 milyar TL’lik çıkışta BIST düşerken BofA sattı Tera aldı

Google Haberler