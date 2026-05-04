Yatırımcıların odak noktasında bugün saat 10:00’da açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamları bulunurken, Ankara ve Washington hattından gelen açıklamalar gündemin ana maddelerini oluşturuyor.

KÜRESEL SİYASET: HÜRMÜZ BOĞAZI VE "KORSAN" ÇIKIŞI

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaşıyor. ABD Başkanı Trump, İran’ın sunduğu son tasarıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, bölgedeki abluka için çarpıcı bir ifade kullandı: "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz."

İran kanadı ise "Top artık ABD’nin sahasında" diyerek, Washington’un imkansız bir askeri operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapması gerektiğini savundu.

Bu gerginlik, OPEC+ grubunun üretimi günlük 188 bin varil artırma kararına rağmen petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GÜNDEMİN DİĞER SATIR BAŞLARI

• Havacılıkta Şok: ABD’li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

• KGM’den Ücret Açıklaması: Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretsiz çevre yollarının ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, böyle bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

• Borsa İstanbul: Endeksin haftaya yatay bir açılışla başlaması ve saat 10:00'daki enflasyon verisine kadar beklemeye geçmesi bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TAKVİM: ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN KRİTİK

Önümüzdeki iki hafta piyasalar için oldukça hareketli geçecek:

• 6 Mayıs: CHP Kurultay davası görülecek.

• 15 Mayıs: Fed Başkanı Powell’ın görev süresi sona erecek.

• 15 Mayıs: Capital Intelligence, Türkiye’nin güncel kredi notu raporunu yayımlayacak.

Piyasalarda "bekle-gör" stratejisinin hakim olduğu bu sabah, enflasyonun seyri TL varlıkların kısa vadeli kaderini belirleyecek.

Dış dünyada ise Trump’ın enerji koridorlarına yönelik sert söylemleri, akaryakıt ve enerji fiyatları üzerindeki risk iştahını diri tutuyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ECZYT & SAMAT & DOGUB & BFREN & TRALT & KLGYO & OZATD & HUBVC & METRO & AVTUR & CASA & TLMAN & REEDR – 1.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

• ASELS – Şirketin, 125,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

• AKHAN – Şirketin, Japonya’ya 76.650 dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, Oracle ile arasında Kamu Sektörü Partner anlaşması imzaladığı açıklandı.

• ARSAN – Şirketin yüzde 27,50 oranında iştiraki Akedaş Elektrik Perakende’nin 275,3 milyon TL temettü dağıtacağı açıklandı.

• ALGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan’dan Negatif’e revize edildiği açıklandı.

• AYEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• AKFGY – Ocak – Mart döneminde şirketin kira gelirinin euro bazında yüzde 41 arttığı açıklandı.

• AZTEK – Ocak – Mart döneminde Türkiye kulaklık pazarı cirosu yüzde 35,7 artarken, şirketin kulaklık pazarından aldığı payın yüzde 48,8 olduğu, Türkiye hoparlör pazarı cirosunun yüzde 55,5 arttığı, şirketin hoparlör pazarından aldığı payın yüzde 52,7 olduğu açıklandı.

• BALSU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• BRISA – Kardeşler Rot Balans Otomotiv arafından şirket aleyhine açılan davada mahkeme tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.

• BSOKE – Saha Kurumsal ile bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• BORSK – Ada Şeker’in yüzde 99,58’inin alınması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği açıklandı.

• BURCE – BURVA sermayesinin yüzde 40,22’sinin Ümit Gümüş’e devrinin tamamlandığı açıklandı.

• CUSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• CCOLA – 364 gün vadeli 3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• DOHOL – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• DEVA – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ENDAE – Zülal Urfalı tarafından 114.168 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EGEEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AAA(tr)’den AA+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• FRMPL – Halka arzdan elde edilen fonun167,7 milyon TL'sinin yatırımlarda, 301,8 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• GLYHO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr), not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• GENKM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA-(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

• GUBRF – Razi Petrochemical'de üretime ara verilen ünitelerde yeniden üretime başlandığı açıklandı.

• KRVGD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• KONTR – Ömer Ünsalan tarafından 17.272.728 adet payın pay başına 10,00 TL’den TAS’ta satıldığı açıklandı.

• KFEIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• KZBGY – Nisan ayında Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında 336,5 milyon TL büyüklüğünde sözleşme imzalandığı açıklandı.

• LXGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun BBB(tr), not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• LRSHO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun BBB(tr), not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• LINK – Şirketin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Sistemi projesini 13,1 milyon TL bedelle tamamladığı açıklandı.

• LINK – Şirket tarafından geliştirilen LİO Sesli Asistan projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 9,6 milyon TL olmasının planlandığı açıklandı.

• MNDRS – Akça Beyendik Depolamalı RES projesi kapsamındaki önlisans süre uzatımı başvurusunun uygun bulunduğu açıklandı.

• MEDTR – Şirketin, Denizli Devlet Hastanesi tarafından 4 Kalem Kemoterapi Sarf Malzeme Alımı konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

• MAKIM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• ONRYT – Cengiz Dede tarafından 1.570.750 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ONRYT – Nurgül Dede tarafından 314.150 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• OYYAT – 90 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• OZATD – Ateseven Denizcilik tarafından 15.600.000 adet payın pay başına 212 TL’den TAS’ta satıldığı açıklandı.

• SANFM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

• SMRTG – Şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın 32,0 milyon euro tutarındaki Özel Olarak Üretilecek Suda Dayanıklı Özel Güneş Paneli Teslimi ve Anahtar Teslim Yüzer GES Kurulumu Projesi için kurumsal avans ödemesi aldığı açıklandı.

• TTRAK – Şirketin 2026 yılında 27.000 – 33.000 adet olan traktör Pazar büyüklüğü beklentisini 20.000 – 26.000’e, iç piyasa traktör satış beklentisini 11.500 – 14.500 adetten 8.000 – 10.000 adet olarak revize edildiği, ihraç traktör satışlarının 11.000 – 13.500 adet olarak sabit bırakıldığı açıklandı.

• ULAS – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Agroberry’nin Muğla’da 90 milyon TL bedelle sera aldığı açıklandı.

• ULUFA – Ulusal Finans’ın sermayesinin 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

• UCAYM – Şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladığı açıklandı.

• VESBE – 132 gün vadeli 88,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 377 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 59,10 – 60,25 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,51’e yükseldi.

• BLCYT – Ali Hikmet Bilici tarafından 31,54 TL fiyattan 1.978.375 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,84’e geriledi.

• BLCYT – Azimut Portföy tarafından 31,54 TL fiyattan 1.978.375 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,92’ye yükseldi.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 15,00 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,05’e yükseldi.

• MERKO – Merko Holding tarafından 15,60 – 15,63 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,71’e geriledi.

• PASEU – Pusula Portföy tarafından 121,30 – 134,30 TL fiyat aralığından 143.057.863 adet alış ve 79.503.606 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 26,12’ye yükseldi.

• PASEU – Mehmet Erdoğan tarafından 125,90 – 134,80 TL fiyat aralığından 15.666.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,06’ya geriledi.

• PASEU – Pasifik Gayrimenkul tarafından 125,40 – 132,40 TL fiyat aralığından 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,93’e geriledi.

• RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 13,04 – 13,50 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,54’e yükseldi.

• SASA – Bank of America Corporation tarafından 3,31 – 3,32 TL fiyat aralığından 359.909.812 adet alış ve 432.995.385 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,90’a geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• MERKO – Şirket sermayesi 5 Mayıs’ta 115,1 milyon TL’den yüzde 638,3 oranında bedelsiz olarak 734,9 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilecek.

Kaynak: İnfo Yatırım