Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA), 2026 yılı ilk üç aylık dönemine ait öne çıkan finansal verileri özellikle FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) tarafında sergilediği performansla piyasalara olumlu bir sinyal verdi.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA DEV SIÇRAMA

SASA’nın satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında bir ivme yakalayarak 16,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin brüt kârı yüzde 91 artışla 1,79 milyar TL olurken, asıl dikkat çekici veri operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK tarafında geldi.

• FAVÖK: Yıllık bazda yüzde 282 gibi rekor bir artışla 3,19 milyar TL'ye tırmandı.

• Net Dönem Kârı: Operasyonel başarıya rağmen, finansal giderler ve vergi kalemlerinin etkisiyle net dönem kârı yıllık bazda yüzde 7 sınırlı bir düşüş yaşayarak 1,72 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİLANÇO VE BORÇLULUK YAPISI

Toplam varlıklar 353,8 milyar TL ile yatay bir seyir izlerken, diğer kalemlerdeki değişimler şu şekilde yansıdı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Özkaynaklar: Yüzde 1 artışla 171,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Net Borç: Yatırımların ve işletme sermayesi ihtiyacının etkisiyle yüzde 3 artarak 138 milyar TL oldu.

• Piyasa Çarpanları: Şirketin toplam piyasa değeri 137,6 milyar TL olarak kaydedilirken, PD/DD (piyasa değeri / defter değeri) oranının 0,80 seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

BORSADA SASA PERFORMANSI

Bilanço dönemini kapsayan süreçte SASA payları yatırımcısına pozitif bir getiri sundu.

Döneme 2,18 TL seviyesinden başlayan hisse fiyatı, operasyonel başarıların fiyatlanmasıyla 3,14 TL'ye kadar yükseldi. Hisse, çeyrek içerisinde en yüksek 3,33 TL seviyesini test etti.