Kripto para piyasalarında haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken bir hareket yaşandı. Bitcoin, 4 Mayıs 2026 sabah saatlerinde TSİ 07:00 civarında 80 bin dolar seviyesini aşarak yatırımcıların odağına yerleşti. İlk işlemlerde fiyat 80 bin 600 dolara kadar yükseldi.

3 AY SONRA İLK KEZ

Bu yükselişle birlikte Bitcoin, 31 Ocak’tan sonra ilk kez 80 bin doların üzerine çıkmış oldu. Son aylarda dalgalı bir seyir izleyen BTC, mart ve nisan aylarında toparlanma sinyalleri vermişti.

Bitcoin şu sıralarda 1,52 yükselişle 79.758 dolar seviyesinde seyrediyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, 80 bin dolar seviyesinin psikolojik açıdan önemli bir direnç olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 85 bin doların ilk direnç olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor. Olası geri çekilmelerde ise 78.000-75.750 dolar bandı destek bölgesi olarak izleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Piyasalarda artan risk iştahı, Bitcoin'deki yükselişin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Küresel borsalardaki iyimser hava, özellikle ABD piyasalarında yapay zeka temalı rallinin hız kazanması, kripto varlıklara da pozitif yansıyor.

Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerdeki görece sakinleşme ve piyasalardaki ateşkes beklentileri de yatırımcı iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

BTC'YE PARA GİRİŞİ HIZLANDI

Bitcoin, Ekim 2025-Şubat 2026 arasındaki düşüşün ardından yeniden yükseliş trendine girmişti. Şubat ayında 60 bin dolar seviyesinden toparlanan BTC, son günlerde artan para girişleriyle dikkat çekiyor.

Geçen haftanın son iki işlem gününde Bitcoin'e yaklaşık 650 milyon dolarlık para girişi gerçekleşmesi, yükselişi destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.