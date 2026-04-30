Dünya devleri, kripto para ekosistemini suistimal eden suç şebekelerine karşı tarihin en geniş kapsamlı operasyonlarından birine imza attı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan açıklamaya göre Dubai Polisi'nin liderliğinde yürütülen uluslararası operasyonda, en az 9 farklı kripto dolandırıcılık merkezi aynı anda basılarak çökertildi.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ: FBI VE ÇİN POLİSİ AYNI MASADA

Operasyonun en dikkat çekici yönü, jeopolitik rekabet içindeki güçlerin siber suçlara karşı birleşmesi oldu. Operasyonun paydaşları arasında şu kurumlar yer aldı:

• ABD: Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı.

• Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Dubai Polisi (Operasyon lideri).

• Çin: Kamu Güvenliği Bakanlığı.

• Tayland: Tayland Kraliyet Polisi.

276 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünya genelindeki mağdurları hedef alan bu şebekelere yönelik baskınlarda toplam 276 kişi adalete teslim edildi. Operasyonun coğrafi dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

• 275 Gözaltı: Suç merkezlerinin üssü konumundaki Dubai’de gerçekleştirildi.

• 1 Gözaltı: Şebekenin önemli halkalarından biri olduğu düşünülen zanlı, Tayland Kraliyet Polisi tarafından yakalandı.

DİJİTAL VARLIK PİYASASINDA TEMİZLİK SİNYALİ

Dolandırıcılık merkezlerinin, özellikle yatırımcıları sahte platformlara yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle kripto paralarını ele geçirdikleri belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, bu operasyonun kripto ekosistemindeki "yasa dışı aktörlere" verilmiş net bir mesaj olduğunu vurguladı.

ABD ve Çin'in güvenlik birimlerinin böylesine kritik bir operasyonda bir araya gelmesi, dijital varlık suçlarının artık küresel bir güvenlik meselesi olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Bu hamlenin ardından kripto borsaları üzerindeki denetimlerin daha da sıkılaşması bekleniyor.

