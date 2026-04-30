Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 25 Nisan ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 189 bine geriledi.

Piyasa beklentisi olan 215.000'in oldukça altında kalan bu rakam, ABD işgücü piyasasının öngörülenden çok daha dirençli olduğu yorumunu gündeme getirdi.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte emtia piyasalarında hareketlilik zirveye ulaştı.

Spot altın verinin hemen ardından hızla ivme kazanarak günlük yüzde 1,90'lık sert bir artışla ons başına 4.629,89 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu yükseliş, gram altın piyasasına da yansıdı. Gram altın tarafında fiyatlar 6.718 TL seviyelerine kadar tırmanarak seansın en yüksek seviyelerini test etti.

İSTİHDAM PİYASASINDA GÜÇLÜ SİNYALLER

Haftalık dalgalanmaları dengeleyen ve daha güvenilir bir gösterge kabul edilen dört haftalık hareketli ortalama, 211.000 beklentisine karşılık 207.500 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, devam eden işsizlik başvuruları da 1,820 milyonluk beklentinin altında kalarak 1,785 milyon olarak kaydedildi.

Analistler, işgücü piyasasındaki bu sıkılığın altın fiyatları üzerindeki etkisinin "güçlü bir güven fiyatlaması" olduğunu belirtiyor.

Teknik grafiklerde şubat ayındaki zirvelerden sonra gelen bu toparlanma, altın yatırımcısının iştahının yeniden kabardığını gösterdi. 4.600 dolar barajının altın kapanışlar düşüşün devamı için zemin olarak görünüyor.

