Altın piyasasında sene başında görülen tarihi zirveler yerini stratejik bir bekleyişe bıraktı. Goldman Sachs’tan kısa vadeli risk raporu geldi.

Altın fiyatları şubat ayındaki sert dalgalanmanın ardından mart ve nisan aylarında daha düşük tepeler oluşturmaya başladı.

Ons altın, yıl başındaki rekor seviyelerinden yüzde 20 değer kaybederken, grafikteki son mumlar, fiyatın 4.589 dolar seviyesinde tutunma çabasını gösterdi.

İşlem hacimlerindeki durağanlık ise alıcıların iştahının azaldığına işaret ediyor.

Altın yükselecek mi? Goldman Sachs’tan hava boşluğu uyarısı, Görsel 1

GOLDMAN SACHS: "HEDEF 5.400 DOLAR AMA YOL ENGEBELİ"

Dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan Lina Thomas ve Daan Struyven imzalı raporda, altının 2026 sonu hedefi 5.400 dolar olarak teyit edildi. Ancak analistler, yatırımcıları "hava boşluğu" konusunda uyarıyor:

• Hürmüz Riski: Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi, altını bir "güvenli liman"dan ziyade nakde sıkışan yatırımcının ilk sattığı "likidite yutağına" dönüştürebilir.

• Merkez Bankası Freni: Şubat ayında net alımın sadece 2 tonda kalması, rekor fiyat oynaklığının dev kurumları bile kararsızlığa ittiğini gösteriyor.

Altın yükselecek mi? Goldman Sachs’tan hava boşluğu uyarısı, Görsel 2

WGC RAPORU: ALTIN FONLARINDA YÜZDE 73 DÜŞÜŞ VAR

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2026 1. çeyrek verileri, yükseliş trendindeki yapısal çatlakları ortaya koydu:

• ETF Kaçışı: Altın destekli fonlara giriş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 çakılarak 62 tona geriledi.

• Merkez Bankası Satışları: Türkiye’nin İran krizi kaynaklı döviz ihtiyacı için mart sonunda 120 ton altın sattığı bilgisi, kurumsal talep tarafındaki baskıyı kanıtlıyor.

Altın yükselecek mi? Goldman Sachs’tan hava boşluğu uyarısı, Görsel 3

FİZİKSEL TALEPTE ASYA KALKANI

Kâğıt üzerinde (ETF ve vadeli işlemler) satış baskısı sürerken, külçe ve madeni para talebi ise 397,7 ton ile rekor kırdı.

Özellikle para birimleri değer kaybeden Asyalı bireysel yatırımcılar, fiziki altına hücum ederek fiyatların daha sert düşmesini engelleyen bir "taban" oluşturuyor.

Altın yükselecek mi? Goldman Sachs’tan hava boşluğu uyarısı, Görsel 4

PİYASA ÖZETİ VE KRİTİK SEVİYELER

• Güncel Ons Fiyatı (Saat 10.37 İtibarıyla): 4.589 dolar

• Goldman 2026 Sonu Hedefi: 5.400 dolar

• Yıllık Çeyreklik Ortalama Rekoru: 4.873 dolar

• Kritik Destek Noktası: 4.400 - 4.500 dolar bandı

Altın şu an iki ateş arasında; bir yanda Fed’in beklenen faiz indirimleri ve merkez bankalarının uzun vadeli biriktirme iştahı, diğer yanda ise Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik kilitlenme ve likidite ihtiyacı.

5.400 dolar hedefi hala masada olsa da teknik grafikteki yorulma mayıs ayının oldukça sancılı geçebileceğini fısıldıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.717,34 6.718,23 % 1.93 12:40
Ons Altın / TL 209.010,73 209.091,47 % 1.98 12:55
Ons Altın / USD 4.626,26 4.626,89 % 1.82 12:55
Çeyrek Altın 10.747,75 10.984,31 % 1.93 12:40
Yarım Altın 21.428,33 21.968,61 % 1.93 12:40
Ziynet Altın 42.991,00 43.802,86 % 1.93 12:40
Cumhuriyet Altını 44.378,00 45.048,00 % 1.79 12:34
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

