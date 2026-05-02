Altın piyasası, tarihinin en hareketli dönemlerinden birine hazırlanıyor.

2026 yılına 4.800 - 4.900 dolar bandında konsolide olarak giren ons altın için dev bankalardan peş peşe "boğa" (yükseliş) sinyalleri geldi.

UBS, fiyatların 5.900 dolar seviyesine kadar tırmanabileceğini öngörürken; HSBC, stagflasyon riskine karşı altının "en güçlü kalkan" olduğunu vurguluyor.

UZUN VADELİ POZİSYON İÇİN ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT

UBS stratejistlerine göre altındaki yükselişin arkasında sadece jeopolitik riskler değil, yapısal bir talep değişimi yatıyor.

UBS'in stratejik notu: "4.400 - 4.600 dolar aralığına doğru yaşanacak geri çekilmeler, uzun vadeli pozisyon eklemek için altın değerinde bir fırsat sunuyor" oldu.

Bankanın yayımladığı son notta, özellikle Asya pazarlarındaki külçe ve madeni para alımlarının yüzde 42 artarak 474 metrik tona ulaştığına dikkat çekildi.

UBS analizinde şu üç faktör öne çıkıyor:

• Seçim ve Vergi Savaşları: ABD ara seçimlerindeki belirsizlik ve küresel gümrük vergisi müzakereleri piyasaları gerecek.

• Zayıflayan Dolar: Fed'in faiz indirim döngüsüyle birlikte reel faizlerin düşmesi, altın üzerindeki baskıyı kaldıracak.

• ETF Dönüşü: Batı’daki yatırımcıların borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden yönelmesiyle fiyatların 5.900 dolar/ons seviyesine ulaşması bekleniyor.

HSBC: ALTIN PORTFÖYLERİN SİGORTASI

HSBC analistleri ise madalyonun mali risk tarafına odaklanıyor. ABD'nin devasa bütçe açıkları ve yıllık 2 trilyon dolara yaklaşan borç faiz ödemeleri, "para basma" zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Bu durum, düşük büyüme ve yüksek enflasyonun birleştiği stagflasyon riskini tetikliyor.

NEDEN ŞİMDİ ALTIN?

HSBC'ye göre altın, 2026'da şu iki kulvarda da kazandıracak:

• Enflasyon Koruması: Enerji maliyetleri ve para arzındaki artış, itibari paraların değerini aşındırırken altın satın alma gücünü koruyor.

• Güvenli Liman: İran ve Orta Doğu eksenli çatışmalar ile Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, yatırımcıyı somut varlıklara itiyor.

MERKEZ BANKALARI DOLARDAN KAÇIYOR

Her iki bankanın da birleştiği ortak nokta, Merkez Bankalarının altın iştahı.

Gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini dolardan arındırma (de-dolarizasyon) çabası, altın fiyatları için çok güçlü bir taban oluşturuyor.

Merkez bankası alımlarının yıllık bazda artış göstererek 244 metrik tonu aşması, piyasadaki satış baskısını absorbe ediyor.

YATIRIMCI İÇİN YOL HARİTASI

Analistler, 2026 yılının ikinci yarısında yeni rekorların test edilebileceği konusunda hemfikir. Yatırımcılara şu stratejiler öneriliyor:

• Çeşitlendirme: Portföylerin yüzde 5 ila yüzde 15’inin altın ve altın bazlı varlıklarda tutulması.

• Madencilik Hisseleri: Düşük maliyetli (AISC) üretim yapan ve güçlü bilançoya sahip altın madeni şirketlerinin takibi.

• Sabır: Kısa vadeli dalgalanmaların "gürültü" olarak kabul edilip, uzun vadeli yapısal yükselişe odaklanılması.

Sonuç olarak; Küresel ekonomi, borç yükü ve jeopolitik gerilimlerin kıskacındayken, altın 2026 yılında sadece bir yatırım aracı değil, ekonomik bir "hayatta kalma kiti" olarak görülüyor.

Not: Bu haber metni, UBS ve HSBC raporlarından derlenmiş olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.