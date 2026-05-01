Google Haberler

Bilanço döneminin başlamasıyla aracı kurumlardan hedef fiyat revizyonu gelmeye devam ediyor. YYLGD, hisseleri için hedef fiyat yukarı yönlü revize edildi.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) için aracı kurumlardan pozitif değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak 30 Nisan tarihinde Alnus Yatırım, Yayla Gıda hisseleri için hazırladığı güncel raporunu paylaşarak hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

HEDEF FİYAT 19 TL SINIRINI AŞTI

Alnus Yatırım, Yayla Gıda için daha önce 17,40 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 19,14 TL seviyesine yükseltti. Kurum, hisse senedi için sunduğu "Al" tavsiyesini de koruduğunu açıkladı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YÜZDE 64’LÜK DEV PRİM POTANSİYELİ

Hissenin borsadaki son işlem fiyatları göz önüne alındığında, açıklanan yeni hedef fiyat yatırımcılar için dikkat çekici bir kazanç alanı sunuyor:

Son Fiyat (YYLGD): 11,67 TL

Yeni Hedef Fiyat: 19,14 TL

Öngörülen Prim Potansiyeli: %64,01

Açıklanma Tarihi: 30 Nisan 2026

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Google Haberler