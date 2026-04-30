Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 24 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

BDDK’nın bültenine göre bir dönem piyasanın ana gündemi olan kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi, toplam mevduat içerisinde sembolik bir seviyeye geriledi.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, geçen hafta 19 milyon liralık bir azalışla 1 milyar 454 milyon liraya düştü.

Bu gerilemeyle birlikte KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,01 seviyesine kadar indi.

KREDİLERDE ARTIŞ, MEVDUATTA DARALMA

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, bir haftalık süreçte 90 milyar 183 milyon liralık ivme yakalayarak 25 trilyon 290 milyar liraya ulaştı.

Kredi hacmindeki bu genişlemeye karşın toplam mevduat tarafında bir daralma gözlendi.

Bankalar arası dahil toplam mevduat, yaklaşık 269 milyar liralık düşüşle 29 trilyon 43 milyar lira seviyesine çekildi.

BİREYSEL HARCAMALARDA KREDİ KARTI ETKİSİ

Vatandaşın finansman talebi, tüketici kredileri ve kredi kartı kalemlerinde kendini gösterdi:

• Tüketici Kredileri: 34,6 milyar lira artışla 3 trilyon 188 milyar liraya çıktı. Bu tutarın aslan payını 2,3 trilyon TL ile ihtiyaç kredileri oluşturdu.

• Kredi Kartları: Bireysel kredi kartı alacakları %1,6 artarak 3 trilyon 34 milyar liraya ulaştı. Kartlı borçların 1,8 trilyon TL’den fazlası taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAK DURUMU

Sektörün risk göstergelerinden biri olan takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 3,9 milyar lira artarak 697 milyar liralık bir hacme ulaştı.

Bankalar, bu alacakların 524 milyar lirası için özel karşılık ayırdı. Öte yandan, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 1,9 milyar liralık sınırlı bir azalışla 5 trilyon 548 milyar lira olarak kayıtlara geçti.