Finbold analistleri 5 farklı yapay zeka modeline Bitcoin fiyatının 1 Mayıs’ta ne kadar olacağını sordu. Üç farklı yapay zeka modeli, BTC’nin bugünkü seviyenin üzerinde olacağını öngörürken, ortalama fiyat hedefi 1 Mayıs için 81.306 dolar, yani yaklaşık yüzde 4’lük bir artış oldu.

YAPAY ZEKA MODELLERİNDEN BİTCOİN İÇİN "YEŞİL IŞIK"

Yapay zeka modeli DeepSeek temkinli bir fiyat tahmini gerçekleştirdi. BTC fiyatının 79.550 dolar seviyesine çıkacağını öngörüyor.

ChatGPT-5.2 ise biraz daha yüksek bir tahminle 80.480 dolar, Anthropic’in Claude Opus 4.6 modeli ise en iyimser tahmini yaparak 81.500 dolar seviyesini hedefliyor.

TEKNİK GÖSTERGELER POZİTİF ANCAK JEOPOLİTİK RİSKLER MASADA

Modellerin dayandığı teknik göstergeler yukarı yönlü momentumun sürdüğüne işaret ediyor. Ancak teknik analiz, piyasayı aniden değiştirebilecek beklenmedik gelişmeleri ve ABD-İran gerilimini hesaba katmıyor.

Müzakerede ilerleme gerçekleşirse Bitcoin fiyatının hızla 81.000 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Cryptonews

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.