26 Nisan 2026 itibarıyla Solana (SOL), 85-87 dolar aralığında işlem görürken, yaklaşık 82-93 dolar bandında sıkışmış durumda. Şubat ayından bu yana 90 dolar direncini 7-8 kez test eden fiyat, henüz bu seviyenin üzerine kalıcı olarak çıkmayı başaramadı. Bollinger Bantları'nın daralması ise piyasada sert bir hareketin yaklaştığına işaret ediyor. Bu görünüm, Türkiye'deki yatırımcıların da radarına girmiş durumda.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Solana'daki bu kritik eşik, Türkiye'de kripto para yatırımcıları açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle dolar/TL kurundaki hareketle birlikte SOL fiyatındaki değişim, TL bazlı kazanç veya kayıpları daha belirgin hale getirebiliyor.

Analistler, 90 dolar seviyesinin aşılması durumunda TL bazında daha sert yükselişlerin görülebileceğini, aksi senaryoda ise küresel geri çekilmenin Türkiye'deki yatırımcılara daha hızlı yansıyabileceğini ifade ediyor.

90 DOLAR KRİTİK EŞİK

Analistlere göre Solana'nın günlük veya haftalık kapanışını 90-92 dolar bandının üzerinde gerçekleştirmesi halinde trendin yukarı yönlü kırılması bekleniyor. Bu senaryoda kısa pozisyonların sıkışmasıyla fiyatın hızlı şekilde 100 dolara, ardından 105-120 dolar aralığına yükselmesi mümkün görülüyor. Bu senaryoda fiyat yaklaşık yüzde 33 yükselişle 1,33 katına ulaşabilir.

Ancak bu seviyenin aşılamaması durumunda fiyatın yeniden 82-84 dolar destek bölgesine çekilebileceği, satış baskısının artması halinde ise 75-78 dolar bandına kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

HACİM ARTIŞI VE TEKNİK GÖSTERGELER

Solana'da işlem hacmi son dönemde yüzde 35 artarak yaklaşık 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu durum piyasaya ilginin arttığını gösteriyor. RSI göstergesi nötr ile hafif aşırı satım bölgesi arasında bulunurken, yükseliş uyumsuzluğu sinyali veriyor. MACD ise kısa vadede karışık sinyaller üretmeye devam ediyor.



Görsel kaynak: Tradingview

İLK ÇEYREKTE ETHEREUM'UN İŞLEM HACMİNİN 125 KATINA ULAŞTI

2026 yılının ilk çeyreğinde Solana ağı toplam 25,3 milyar işlem gerçekleştirerek Ethereum'un işlem hacminin 125 katına ulaştı. Proje, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ve finansal ürünler için "Zincir üstü Nasdaq" olmayı hedefliyor.

Ayrıca Alpenglow gibi güncellemeler, Solana'nın hızını ve güvenilirliğini artırarak DeFi, memecoin ve ödeme sistemleri alanındaki kullanımını güçlendiriyor.

UZUN VADEDE BEKLENTİLER OLUMLU YÖNDE

Uzmanlara göre mevcut görünüm "Sıkışan yay" formasyonuna benziyor. Bu tür volatilite daralmalarının ardından genellikle sert fiyat hareketleri görülüyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise düşük işlem ücretleri, yüksek kapasite ve ekosistem büyümesi nedeniyle Solana'ya yönelik olumlu beklentilerini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.